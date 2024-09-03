Президент Эрсин Татар позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

3 сентября Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Эрсин Татар поздравил с убедительной победой партии "Ени Азербайджан" на внеочередных парламентских выборах. Он подчеркнул, что выборы прошли в свободных, демократических условиях и отразили волю азербайджанского народа.

Отметив, что в парламенте Азербайджана создана группа дружбы с Турецкой Республикой Северного Кипра, Эрсин Татар выразил уверенность в том, что сотрудничество с новым парламентом будет успешно продолжено в рамках межпарламентской группы дружбы.

С удовлетворением напомнив, что его страна была приглашена на Шушинский саммит Организации тюркских государств, Эрсин Татар выразил признательность главе нашего государства за поддержку развития отношений Турецкой Республики Северного Кипра с этой организацией и приглашение.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления. Он отметил, что Азербайджан и впредь продолжит оказывать поддержку развитию связей и расширению сотрудничества Турецкой Республики Северного Кипра в рамках Организации тюркских государств.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.