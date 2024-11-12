https://news.day.az/officialchronicle/1706372.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными акторами Азербайджан может построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными акторами.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными акторами
Азербайджан может построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными акторами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.
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