Президент Ильхам Алиев: Азербайджан может построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными акторами

Азербайджан может построить политические, культурные, энергетические, торговые и транспортные мосты между различными международными акторами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на Саммите лидеров 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку.

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