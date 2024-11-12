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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав государств и правительств, участвовавших в открытии Саммита лидеров на COP29

12 ноября во дворце "Гюлистан" в Баку был устроен прием от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату (COP29).