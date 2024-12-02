В Азербайджане внесены изменения в Положение о министерстве цифрового развития и транспорта

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 12 января 2018 года № 1785.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим глава государства подписал новый указ.

Согласно указу, министерство цифрового развития и транспорта будет считаться центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику и регулирование в сферах цифрового развития, электронного правительства, телекоммуникаций, почты, космической деятельности, высоких технологий (цифровые технологии, информационные технологии, микроэлектроника, искусственный интеллект, нано-, био- и другие инновационные наукоемкие технологии), персональных данных и транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской и воздушный транспорт, а также навигация).

До настоящего времени учреждение считалось центральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную политику и регулирование в сфере транспорта (за исключением случаев, определенных Президентом), в том числе морского транспорта и гражданской авиации, связи (телекоммуникации и почта), электронного правительства, космической деятельности, высоких технологий (информационные технологии, микроэлектроника, нано-, био- и другие инновационные наукоемкие технологии).