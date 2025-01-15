Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Бразилии
Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и животноводства Федеративной Республики Бразилия", подписанный 13 сентября 2024 года в бразильском городе Куяба.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Федеративной Республики Бразилия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.
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