Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Бразилии

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства и животноводства Федеративной Республики Бразилия", подписанный 13 сентября 2024 года в бразильском городе Куяба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

После вступления в силу Меморандума о взаимопонимании министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Федеративной Республики Бразилия о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.