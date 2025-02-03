В Азербайджане внесены изменения в закон "О дорожном движении"

Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с изменениями, транспортные средства органа, уполномоченного на деятельность по разминированию, используемые для выполнения экстренных и неотложных мероприятий в операциях по разминированию и транспортировке взрывчатых веществ, также будут считаться оперативными транспортными средствами.