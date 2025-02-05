Президент Ильхам Алиев распорядился выделить Украине гуманитарную помощь на 1 миллион долларов

Азербайджан предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 1 миллион долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, министерству энергетики Азербайджанской Республики из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год, выделяются средства в размере 1 миллиона долларов США в манатном эквиваленте на закупку и отправку произведенного в Азербайджанской Республике электрооборудования в целях оказания гуманитарной помощи Украине.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.