https://news.day.az/officialchronicle/1728269.html Президент Ильхам Алиев утвердил повышение размера минимальной пенсии в Азербайджане В Азербайджане утверждено повышение размера минимальной пенсии. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Согласно закону, минимальная пенсия увеличена с 280 до 320 манатов. Этот закон вступил в силу с 1 февраля 2025 года.
Президент Ильхам Алиев утвердил повышение размера минимальной пенсии в Азербайджане
В Азербайджане утверждено повышение размера минимальной пенсии.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, минимальная пенсия увеличена с 280 до 320 манатов.
Этот закон вступил в силу с 1 февраля 2025 года.
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