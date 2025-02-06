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Президент Ильхам Алиев утвердил повышение размера минимальной пенсии в Азербайджане

В Азербайджане утверждено повышение размера минимальной пенсии. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Согласно закону, минимальная пенсия увеличена с 280 до 320 манатов. Этот закон вступил в силу с 1 февраля 2025 года.