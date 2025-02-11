Президент Ильхам Алиев утвердил "План мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.