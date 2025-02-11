https://news.day.az/officialchronicle/1729437.html Президент Ильхам Алиев утвердил "План мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета" Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев утвердил "План мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Плана мероприятий в связи с объявлением 2025 года в Азербайджанской Республике "Годом Конституции и суверенитета".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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