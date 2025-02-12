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Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом один на один - ФОТО

12 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом один на один, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется