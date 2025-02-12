https://news.day.az/officialchronicle/1729732.html Президент Ильхам Алиев: Очень важно, чтобы у нас были партнеры и друзья, на которых можно положиться Важной частью нашего (с Сомали - ред.) партнерства является взаимная поддержка в международных институтах. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.
Президент Ильхам Алиев: Очень важно, чтобы у нас были партнеры и друзья, на которых можно положиться
Важной частью нашего (с Сомали - ред.) партнерства является взаимная поддержка в международных институтах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с его сомалийским коллегой Хасаном Шейхом Мохамудом.
"Мы обязательно продолжим поддерживать друг друга в Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях, потому что это очень важно для обеих стран, чтобы у нас были партнеры и друзья, на которых можно положиться", - отметил глава государства.
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