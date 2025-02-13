https://news.day.az/officialchronicle/1729859.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси в Азербайджане - ФОТО 13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрия Пиневича. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Беларуси в Азербайджане - ФОТО
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрия Пиневича.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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