https://news.day.az/officialchronicle/1729893.html Президент Ильхам Алиев: Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны.
Президент Ильхам Алиев: Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны
Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".
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