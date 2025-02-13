Президент Ильхам Алиев: Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны

Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы внесут значительный вклад в общий экономический потенциал нашей страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам форума "Налоговая служба-25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".

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