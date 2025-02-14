https://news.day.az/officialchronicle/1730375.html Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмаду аль-Шараа по случаю вступления в должность Президента страны на переходный период. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поздравил Ахмеда аль-Шараа
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмаду аль-Шараа по случаю вступления в должность Президента страны на переходный период.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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