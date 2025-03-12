Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества

12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада Маджид Хана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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