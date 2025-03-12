https://news.day.az/officialchronicle/1736518.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества 12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада Маджид Хана.
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества
12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада Маджид Хана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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