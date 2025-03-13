https://news.day.az/officialchronicle/1736652.html Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы предоставили помощь более чем 80 странам - ВИДЕО Азербайджан в течение четырех лет возглавлял Движение неприсоединения, в которое входят 120 стран. Во время COVID мы оказывали поддержку государствам-членам организации в различных ситуациях. Что касается гуманитарной и финансовой помощи, мы предоставили помощь более чем 80 странам.
Президент Ильхам Алиев: Во время COVID мы предоставили помощь более чем 80 странам - ВИДЕО
Азербайджан в течение четырех лет возглавлял Движение неприсоединения, в которое входят 120 стран. Во время COVID мы оказывали поддержку государствам-членам организации в различных ситуациях. Что касается гуманитарной и финансовой помощи, мы предоставили помощь более чем 80 странам.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.
"При этом мы поддерживали активные отношения с нашими европейскими партнерами. В этом плане нашу роль можно сравнить с наведением мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером", - отметил глава государства.
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