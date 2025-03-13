Замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана включен в состав трех межправительственных комиссий

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана включен в состав трех межправительственных комиссий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, внесены изменения в распоряжения Президента от 23 мая 2008 года "Об утверждении нового состава Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Румынии со стороны Азербайджанской Республики", "О составе Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Венгерской Республики со стороны Азербайджанской Республики" от 16 января 2009 года, а также "О составе Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Черногории со стороны Азербайджанской Республики" от 7 марта 2013 года.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить соответствующие уведомления противоположным сторонам об изменениях, внесенных частями 1-3 настоящего распоряжения.