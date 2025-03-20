https://news.day.az/officialchronicle/1738596.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Новруз - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Новруз - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.
Как сообщает в четверг Day.Az, в публикации говорится: "Желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, праздничного настроения в каждом доме, в каждом очаге, много радости, благополучия и процветания!"
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