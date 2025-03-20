Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Новруз

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.

Как сообщает в четверг Day.Az, в публикации говорится: "Желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, праздничного настроения в каждом доме, в каждом очаге, много радости, благополучия и процветания!"