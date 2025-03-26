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Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.