https://news.day.az/officialchronicle/1739885.html Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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