Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.