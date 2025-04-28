В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана

28 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ирана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ирана.

Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.