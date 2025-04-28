В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана - ФОТО
28 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ирана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Ирана Масуда Пезешкиана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ирана.
Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Главы государств сфотографировались для официального фото.
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