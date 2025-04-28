Президент Ильхам Алиев: Существуют прекрасные возможности для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Искренне приветствую Вас, добро пожаловать в Азербайджан. Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что этот визит будет иметь историческое значение. Сегодня на встрече в узком составе мы с Вами обсудили многие вопросы и видим, что существуют прекрасные возможности для углубления сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе.

"Углубление сотрудничества и в политической, и в экономической, и во всех других сферах отвечает интересам двух братских народов. Надеюсь, что уже обсужденные сегодня вопросы, и вопросы, которые будут обсуждены, поручения, которые мы дадим, еще больше укрепят наши отношения.

В последние месяцы члены наших правительств находились в тесном контакте друг с другом, совершали взаимные визиты. Многие проблемы были решены. Были также обсуждены многие вопросы, связанные с подготовкой к Вашему визиту.

Сегодня будет подписано много важных документов, и принятые решения еще больше сблизят два братских народа. Еще раз сердечно приветствую Вас, добро пожаловать. Уверен, что Ваш визит будет успешным", - сказал глава государства.