Столетие независимости Азербайджана отметили на Камчатке - ФОТО

В этот день в 1918 году была создана первая на Востоке Азербайджанская Демократическая Республика, заложившая основы современного суверенного Азербайджана. И пусть молодая демократия просуществовала тогда всего 23 месяца, она осталась в памяти азербайджанцев как одна из ярких страниц истории народа.

Об этой странице истории со всеми подробностями рассказал гостям праздничного вечера ведущий Эльчин Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на runews24.ru.

О своём родном и любимом городе с нежностью поведал певец из Баку Сиясет Джафаров, - обладатель волшебного голоса, который на русском и азербайджанском языке исполнил песни из репертуара Муслима Магомаева. Также в концерте принимала участие талантливая певица из Елизовского района Камчатского края Руфия Мустафаева.

Поздравить азербайджанцев Камчатки на торжество прибыли представители агентства по внутренней политике Камчатского края, администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского района, депутаты Законодательного собрания региона и городской Думы Петропавловска-Камчатского.

Разделить радость юбилея в гости к азербайджанцам Камчатки пришли представители практически всех национальных объединений из состава КРОО "Содружество". Поздравлять друг друга с национальными праздниками - это давняя добрая традиция "Содружества", которую народы Камчатки уважительно чтут.

К слову, сегодня эту огромную организацию, имеющую большой вес в обществе, возглавляет председатель КРНАОО "Азери" Рамазан Валимамед оглы Гусейнов. Чуть больше года назад Совет "Содружества" доверил ему столь ответственный пост. Гусейнов вместе с соратниками из "Азери" и "Содружества" создаёт популярные просветительские проекты, которые помогают народам, живущим на полуострове, лучше узнать друг друга. И проект "Дни культуры Азербайджана в Камчатском крае", - его детище.

Тематические вечера и концерты, в том числе благотворительные, "Азери" будет проводить в рамках дапнного проекта на различных площадках Петропавловска-Камчатского вплоть до 1 июня. А затем в течение лета и осени 2018 года в населённых пунктах полуострова азербайджанцы Камчатки проведут викторины по истории, культуре и традициям Страны огней, будут читать камчатцам лекции и демонстрировать фильмы об Азербайджане и о лучших представителях своего народа.

Напомним, весной 2018 года КРНАОО "Азери" со своим проектом вошла в число победителей конкурса Правительства Камчатского края на право получения субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов, имеющих целью изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории Камчатского края.

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