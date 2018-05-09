Михаил Леонтьев: Армянское общество находится на ранней стадии безумия

Журналист и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил Национальной службе новостей, что его высказывания о ситуации в Армении следует рассматривать как правду братьям "во Христе", передает Day.Az со ссылкой на НСН.

Для НСН журналист Михаил Леонтьев прояснил свою позицию по Армении и подчеркнул, что его высказывания являются исключительно выражением личной позиции.

"Я сказал вещи совершенно объективные, с моей точки зрения. Если кто-то обижается на правду, я же не дипломат, и не официальное лицо. Во всяком случае, в рамках этой радиостанции я выступаю, как дисклеймер (автор, письменно отказывающийся от ответственности за последствия его слов - прим. НСН) - лично, только от себя. Это моё видение, оно не является оригинальным, оно, кстати, является видением огромного числа людей, имеющих отношение к Армении, в том числе армянских политиков. Если оно считается кем-то неполиткорректным, то я и не претендую на политкорректность в рамках данного жанра", - пояснил Леонтьев.

При этом комментировать назначение Никола Пашиняна премьер-министром Армении собеседник НСН отказался. Протестные армянские движения и последовавший за ними политический кризис в стране не приведут, по его мнению, ни к чему хорошему.

"К назначению Пашиняна я никакого касательства не имею. Я говорил о процессах, которые происходят в Армении, они мне кажутся крайне деструктивными, но находящимися на начальной стадии. Когда народу или сообществу, находящемуся на ранней стадии безумия, об этом говорят, оно обижается. Но, с другой стороны, ранняя стадия даёт шанс, что последующей не будет, и всё войдёт в нормальное русло. Но для этого надо говорить эти вещи. Потому что значительная часть армянской общественности находится в стадии крайнего возбуждения, способствующего неадекватности. Вся история по поводу моего высказывания, всё, что вокруг него творится, говорит о неадекватном душевном состоянии достаточно большого числа людей. И если у них в Москве такое состояние, можно представить, какое состояние у них в Ереване. Ничего хорошего из этого не будет. Я говорил об этом именно потому, что испытываю симпатию, уважение и к армянскому народу, и Армении, как союзнику России. Если это были бы чужие, посторонние люди, говорить было бы бессмысленно", - заверил журналист.