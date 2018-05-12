В Баку состоялась акция по посадке деревьев по случаю 25-летия создания ПЕА - ФОТО

В пятницу в Бакинском поселке Туркан состоялось очередное мероприятие в рамках акции по посадке деревьев, которая была начата в прошлом году по случаю 25-летия со дня создания партии "Ени Азербайджан". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие члены ПЕА, депутаты, общественные деятели.

Принимавший участие в акции вице-премьер, председатель и исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан", Али Ахмедов поделился своим мнением по поводу мероприятия.

"Эта акция является мероприятием, начало которому было положено в прошлом году по случаю 25-летия создания партии "Ени Азербайджан". Мы выступили с инициативой посадить 700 тысяч деревьев - по числу членов партии "Ени Азербайджан". Эта инициатива была выдвинута в ноябре. До сегодняшнего дня членами партии "Ени Азербайджан" во всех регионах, районах, селах и поселках Азербайджана было посажено свыше 700 тысяч деревьев. С чувством удовлетворения хочу отметить, что члены партии "Ени Азербайджан" приняли активное участие в этой инициативе", - отметил вице-премьер.

Али Ахмедов сказал, что смысл этой акции заключается в том, что партия "Ени Азербайджан" хочет внести свой вклад в сохранение экологической чистоты и в кампанию по озеленению в Азербайджане.

"Вы знаете, что создатель партии "Ени Азербайджан", Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал большое значение озеленению, посадке деревьев, уходу за ними. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также придает большое значение кампании по озеленению в Азербайджане, и 10 мая глава государства принял участие в церемонии по посадке деревьев. Мы не хотим оставаться в стороне от данной стратегии", - добавил председатель партии.

Али Ахмедов считает, что партия "Ени Азербайджан", являясь примером во всех сферах, также должна проявлять свою роль в области обеспечения экологического равновесия.

"С другой стороны, реализуя такие кампании, партия "Ени Азербайджан" демонстрирует, насколько организованной и большой политической силой она является", - отметил вице-премьер.

Вице-премьер отметил, что эта кампания имеет ряд преимуществ и несет немалую пользу. "Главная его польза в том, что сажаются деревья, что означает здоровье, озеленение. Пройдет несколько лет и здесь появится прекрасный тенистый сад, деревья будут плодоносить, улучшится экология Азербайджана, Баку. Во-вторых, посредством этой кампании партия демонстрирует свою организованность. В-третьих, это форма общения. С чувством удовлетворения хочу отметить, что партия использует различные форматы для укрепления своей сплоченности, считаем, что это мероприятие также является одним из таких форматов", - сказал Али Ахмедов.