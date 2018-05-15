Армения пытается помешать Азербайджану руками Ирана - ПОДРОБНОСТИ

На минувшей неделе Азербайджан осуществил тестовую перевозку контейнеров из Европы в Иран по коридору "Юг-Запад". А в феврале, но по коридору "Север-Юг" в Иран ушел первый российский грузовой состав.

То есть оба маршрута, в обоих случаях обходящих стороной Армению, уже в шаге от практической эксплуатации.

Само собой обе новости были встречены в Армении без энтузиазма. Железнодорожное сообщение с Ираном, являющимся для этой страны, изолированной благодаря оккупации чужих территорий, единственным окном в мир, - тема болезненная. Заболели ею в Армении с конца 90-х и ищут способы излечения до сих пор. С приходом к власти "народного" премьера некоторые считают, что проблема наконец будет решена.

Как? Как полагают в экспертных кругах, Николу Пашиняну удастся очаровать - нет, не иранцев, а собственную диаспору и заставить ее раскошелиться на строительство железной дороги Иран-Армения.

Армения должна сотрудничать с Ираном, невзирая на санкции, считает, например, иранист Вардан Восканян. Пашинян, по его мнению, может использовать свой авторитет в диаспоре с целью привлечения средств для строительства железной дороги Армения-Иран. Переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ирана Хасаном Роухани и прозвучавшие в ходе этого телефонного разговора месседжи свидетельствуют о том, что две страны остаются стратегическими партнерами, вне зависимости от региональных процессов и турбулентности, считает Восканян.

По мнению эксперта, Армения может и должна сохранить свои добрососедские отношения с южным соседом - Ираном, поскольку эта страна - единственный выход полублокадной Армении к Персидскому заливу. Важность Армении, в свою очередь, осознают и в Тегеране. И теперь самое время с учетом авторитета Пашиняна привлечь инвестиции из армянской диаспоры для строительства железной дороги Армения-Иран.

"Нужно мобилизовать потенциал диаспоры. Железная дорога между Ираном и Арменией имеет жизненно важное значение для развития нашей страны. Дорога повысит транзитный потенциал Армении, более того, она позволит окончательно сломать сложившиеся годами стереотипы о региональной изоляции Армении и ее вытеснения из коммуникационных проектов. Это очень важный в психологическом отношении проект", - уверен Восканян.

Тут армянский эксперт и прав, и не прав. Не прав, потому что региональная изоляция Армении, вызванная ее агрессорской позицией, это не стереотип, а реальность и практическая данность. Эта страна действительно изолировала себя от региона оккупацией территорий Азербайджана. Уже четверть века ее территорию обходят все международные проекты, в которых задействована наша страна, а те, что могут быть реализованы без участия Баку, не рентабельны и бессмысленны, поэтому не идут дальше обсуждений. Элементарно - для чего строить дорогу через Армению и тратить на это миллиарды, когда уже есть дорога через Азербайджан? Причем армянская дорога требует больших затрат труда и денег, так как проходит в сложной местности и изобилует по проекту десятками мостов и горных тоннелей.

А вот в чем Варданян прав - это в том, что железная дорога Армения-Иран - очень важный проект для армян с психологической точки зрения. Но следует добавить - только с психологической. Проект не даст экономического эффекта ни одной из сторон, тем более Армении. Однако он позволит хоть на какое-то время избавиться от клаустрофобии. С иранской стороны это скорее некая благотворительность. На его долю приходится лишь одна шестая протяженности гипотетической дороги, особых затрат не требующая. Иран может подключиться или не подключиться к проекту, он ничего от этого и не заработает, и не потеряет.

Несмотря на всю противоречивость подобной идеи, в Армении явно ожидают, что имидж Никола Пашиняна поможет стране хотя бы на эмоциональном уровне выйти из изоляции. Наши соседи привыкли убеждать себя, что во рту при произнесении слова "халва" становится сладко. Они хотят верить, что 270 километров железных дорог по пересеченной местности и при отсутствии финансовых возможностей, инфраструктуры и особо заинтересованных партнеров - дело простое. Теперь они так же начали убеждать себя, что стоимость проекта на самом деле не 3,2 миллиарда долларов, а всего 1,8 миллиарда, хотя до "революции" подсчеты показывали, что за время простоя проект значительно подорожал. Любопытная математика...

Тут снова дает о себе знать огромное заблуждение, согласно которому все проблемы Армении были от Сержа Саргсяна. Прогнали Сержа - и все начнет налаживаться само собой, в том числе построится железная дорога в Иран, несмотря на то, что тому она не нужна. Нужна - как фактор геополитики, не более.

Одним словом, "бархатная революция" подарила армянам надежду, что новый имидж страны поможет вырвать из рук Азербайджана его ведущую роль в регионе. И в этом, как думают в соседней стране, им поможет Иран, заинтересованный, по их мнению, в провале Баку. Развести Азербайджан и Иран, считают в армянских экспертных кругах, проще простого. Между нашими двумя странами, уверены в Ереване, существуют "непримиримые противоречия", на которых Армения с новыми властями может, наконец, сыграть неплохую игру.

Но армянский поезд, образно выражаясь, ушел. И это горькая реальность, никак не зависящая от того, кто находится у власти в Армении.

Зульфугар Ибрагимов