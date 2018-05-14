Эльмар Мамедъяров встретится в Париже с сопредами МГ ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник отправился из Брюсселя в Париж с рабочим визитом, сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, передает Day.Az.

15 мая в Париже запланирована встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. На встрече будет обсуждаться армяно-азербайджанский конфликт, а также происходящие в последнее время в Армении события.