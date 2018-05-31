Службе ASAN могут передать новую функцию - ДЕТАЛИ

В Азербайджане предлагается передать Службе ASAN функцию определения группы инвалидности.

С таким предложением на заседании Милли Меджлиса (парламента) в четверг выступил первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на протяжении многих лет продолжаются споры в связи с установлением группы инвалидности.

"Если у ASAN xidmət есть достаточные технические возможности, пусть она возьмет решение данного вопроса на себя, чтобы соответствующие проблемы были решены. Считаю, что это будет полезным как для государства, так и для граждан. Это предложение необходимо обдумать", - отметил Аскеров.

Депутат Сиявуш Новрузов также сказал, что на протяжении многих лет в парламенте обсуждались шаги в сфере определения группы инвалидности.

Новрузов считает, что присвоение группы инвалидности должно опираться на принципы справедливости.

По его словам, число инвалидов в Азербайджане выше по сравнению со странами мира.

"Отдельные структуры неправильно присваивали группу инвалидности. Если количество инвалидов будет соответствовать действительности, в таком случае на повестку дня будет поставлен вопрос о повышении их пенсий и окладов", - отметил депутат.

"Есть инвалиды, которые могут работать. Инвалидов не нужно изолировать от общества, а необходимо привлекать их к работе как активных членов общества", - сказал Новрузов.

Новрузов коснулся проблемы поиска работы такими лицами и отметил, что для таких людей найти работу еще сложнее.

"Данный вопрос должен находиться под серьезным контролем. К моим коллегам-депутатам приходит достаточное количество жалоб. Соответствующие структуры должны строго контролировать этот процесс, чтобы права таких людей постоянно защищались", - добавил депутат.

Отметим, что на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в четверг в третьем чтении обсуждался новый законопроект "О правах лиц, имеющих инвалидность".

Председатель комитета по вопросам труда и социальной политики Хады Раджабли рассказал о законопроекте, отметив, что он состоит из восьми глав и 40 статей.

По его словам, в документе нашли отражение основные понятия, определение инвалидности, государственные гарантии лицам, имеющим инвалидность, их реабилитация и абилитация, обеспечение их занятости, образование, профессиональная подготовка, условия труда, обеспечение жильем и другие вопросы.

Как сказал Раджабли, были учтены предложения, высказанные в ходе первого и второго чтения законопроекта.

После обсуждения законопроект был принят в третьем чтении.

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