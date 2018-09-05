Армянский эксперт Пашиняну: хватит говорить о дешевых бананах, когда мясо дорожает

"Я всегда выступал за работу молодых кадров, но это не означает, что молодой человек должен быть первым лицом". Об этом заявил на встрече с журналистами 4 сентября политтехнолог Карен Кочарян, отвечая на вопрос, чем можно объяснить то, что, спустя и 100 дней после деятельности нового кабинета министров Армении, в стране все еще существуют самые разные проблемы, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Кочарян связал все это с командой премьер-министра Никола Пашиняна. "Я всегда выступал за работу молодых кадров, но это не означает, что молодой человек должен быть первым лицом. Он должен вырасти, то есть приобрести опыт", - заявил политтехнолог, при этом выразив мнение о том, что, тем не менее, нельзя говорить о том, что все Правительство плохое.

"Скоро наступит зима, и гражданин может столкнуться с повышением цены на газ, когда он не в состоянии будет за него платить, ему будет холодно. Ну, сколько можно говорить о том, что упали цены на бананы, но ведь мясо при этом подорожало. Это приведет к падению рейтинга. Если видишь, что человек не может работать в Правительстве, то замени его другим. Во всем мире так и делается", - заключил политтехнолог.