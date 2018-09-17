Визит Либермана в Баку вызвал истерику в Армении - ПОДРОБНОСТИ

Армянские СМИ в последнюю пару месяцев упорно распространяют новости о якобы наказании израильской компании, беспилотники которой громили армян в дни апрельских боев. Всевозможные эксперты торжествуют, предрекая конец азербайджано-израильскому военному сотрудничеству. А тем временем в Баку на параде мимо трибун проходит военная техника израильского производства. А тем временем в Баку едет министр обороны Израиля Авигдор Либерман...

Если с фактом наличия у Азербайджана высококачественной и мощной израильской боевой техники в Армении почти смирились, поняв, что заставить Израиль не продавать оружие Баку они не смогут, то "рана" от визита в регион Авигдора Либермана еще свежа. Ведь он побывал в Грузии, теперь приехал в Азербайджан, а в Армению заглянуть не запланировал.

Не то чтобы Еревану есть, что обсуждать с Тель-Авивом. Эти страны не союзники, не партнеры и не друзья. Торговать с Израилем у Армении просто-напросто нет средств, а эта крошечная и агрессивная кавказская страна не входит в зону израильских национальных интересов, чтобы подкармливать ее оружием бесплатно или в кредит, как это делает Россия. Но, как говорится, все равно обидно. А еще тревожно и потому очень хочется увидеть в поездке друга Азербайджана Либермана в нашу страну какую-то темную изнанку, второе дно.

Отметим, что Авигдор Лидерман прибыл в Баку 13 сентября. Возглавляемая им делегация уже провела и еще проведет ряд встреч, обсудит аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, интересующие стороны.

В тот же день, 13 сентября, министра обороны Израиля принял Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. На встрече стороны выразили удовлетворение развитием связей в экономической, военной, культурной, туристической сферах между Азербайджаном и Израилем, выражена уверенность в том, что визит Авигдора Либермана в нашу страну внесет вклад в дело сотрудничества. В ходе встречи особо подчеркивалось, что в Азербайджане созданы все условия для проживания в условиях мира и спокойствия, наряду с другими общинами, и представителей еврейской общины, говорилось об их активной роли в общественной жизни нашей страны.

Встретился Либерман и с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым, а также замминистра оборонной промышленности Азербайджана Яхьей Мусаевым. Отметим, что Израиль будет участвовать в третьей Международной оборонной выставке "ADEX-2018", которая пройдет 26-27 сентября в Баку.

Все эти новости были очень болезненно восприняты в Армении. Не в последнюю очередь, думается, это повлияло на повышение градуса истерики в карабахских заявлениях армянских властей. Премьер Никол Пашинян в последнюю пару дней совсем разошелся, разве что не бил себя микрофоном, выступая на публичных мероприятиях и грозя Азербайджану кулаками.

В армянском медиа-пространсте тоже царит тревожный фон. Что там Азербайджан с Израилем еще задумали? - гадают в соседней стране. Когда рыльце в пуху, всегда много страхов.

Что особенно обеспокоило страну-оккупанта в этот раз? Тот факт, что Авигдор Либерман обошел вниманием Армению. В связи с этим в соседней стране хотят думать и убеждают других, что визит связан исключительно с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Никаких других интересов у Израиля, как хотят думать в Армении, в регионе нет. В этом свете непосещение Еревана Либерманом рассматривается даже с положительной стороны. Армения, мол, умеет быть настоящим партнером - не присоединяется к санкциям против Ирана, открывает СЭЗ на армяно-иранской границе, а теперь и в Сирию собралась отправить военное подразделение. Вот ведь какая смелая.

Такие "оригинальные" выводы, делает, например, издание "Лрагир", утверждающее: "Судя по всему, Израиль надеется использовать Азербайджан и Грузию как плацдарм для будущей антииранской политики"...

По мнению армянских аналитиков, Армения оказалась чуть ли не главной целью всех этих глобальных событий и "интриг". Вокруг нее затеваются хитроумные игры, как тот же запрет Тбилиси на транспортировку зерна для Армении по грузинской территории автомобильным транспортом. И так далее. Одним словом, "сионистский заговор" Израиля с Азербайджаном и Грузией против Армении. Плюс еще Турция. При чем тут Турция? В Баку одновременно с Либерманом находился президент этой страны Эрдоган, что заставило армянскую сторону дополнительно понервничать, увидев в этом факте нечто негативное для себя.

Если же отложить конспирологию и пристрастие к фэнтези, то армянские СМИ, эксперты и прочие могли бы заметить, что азербайджано-израильские отношения формируются однозначно двусторонними интересами и исторически неподвержены влиянию извне. Несмотря ни на какую глобальную и региональную повестку, они развиваются и не теряют своей прочности. Эти отношения доверительные и стороны всегда могут найти общий знаменатель при любых обстоятельствах. В Азербайджане, в отличие от Армении никогда не было антисемитизма, евреи всегда, во все времена чувствовали себя здесь как дома. Странно, что нашим соседям этот факт ни о чем не говорит.

В Грузии, например, азербайджано-израильское сотрудничество оценивается совершенно адекватно реалиям. Комментируя грузинскому изданию СТМЭГИ приезд Либермана в регион, бывший бригадный генерал, командующий ВВС Грузии и экс-советник Службы разведки Амиран Салуквадзе, подчеркнул: "Азербайджан один из крупнейших импортеров израильского вооружения. Азербайджан и Израиль уже многие годы активно сотрудничают в оборонной сфере. Сама продолжительность визита - пять дней, говорит о том, насколько эти страны близки друг к другу. Не думаю, что господин Либерман часто ездит с такими продолжительными визитами. Значит, кроме того, что у него были встречи на высшем уровне, а также переговоры с силовыми структурами Азербайджана, можно предполагать, что между Израилем и Азербайджаном готовится большой пакет по военно-техническому сотрудничеству, о чем, наверное, узнаем со временем. Страны выходят на новый уровень военного сотрудничества".

А что касается оружия, то Азербайджан платежеспособная страна, которой по карману дорогостоящее современное израильское вооружение.

Так что завидуйте молча.

Зульфугар Ибрагимов