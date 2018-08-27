Армения получила «щелчок по носу» от Израиля

Антисемитизм давно и прочно засел в политическую и общественную культуру армянского общества. Несколько лет назад Антидиффамационная лига уже проводила аналогичное исследование и результаты его неприятно поразили. Оказалось, что 63% армян ненавидят евреев из-за их поведения, 45% армян считают, что евреи по-прежнему слишком много говорят о Холокосте, 38% армян считают, что евреи ответственны за большинство мировых войн. По уровню антисемитизма (58%) Армения заняла третье место в Европе и первое - на постсоветском пространстве и среди стран Восточной Европы.

В Армении издаются книги, в которых евреи называются нацией-разрушительницей, а Холокост - "величайшей фальсификацией ХХ века". Что тут говорить о многочисленных памятниках нацистским преступникам по всей стране, считающимся в Армении национальными героями. Например, Нжде, активно участвовавшему в "зачистках" евреев в годы Второй мировой.

Примечательно, что в последнее время новая власть в Армении "превратилась в большого поклонника Израиля и всего еврейского". Как полагают наблюдатели, дело в очень уж неприятных для Армении тесных связях Израиля с Азербайджаном. Прежде в Ереване полагали, что эти связи зависят от отношений между Тель-Авивом и Анкарой и определяются турецко-израильскими контактами. То есть Азербайджан - лишь приложение к турецкой политике Израиля. Однако события новейшей истории показали, что никакой связи тут нет, и тогда в Армении заволновались.

Армянские СМИ передают, что 21-го августа министр иностранных дел Зограб Мнацаканян принял заместителя генерального директора Министерства иностранных дел Израиля, главу ведомства Евразии Александра Бен-Цви.

На встрече министр Мнацаканян отметил, что в последнее время армяно-израильские отношения развивались, расширились политический диалог и повестка дня сотрудничества. Глава МИД подчеркнул интерес и готовность Армении углубить в дальнейшем двустороннее сотрудничество в разных сферах.

И вот "свой в доску в Армении" израильский политолог Авигдор Эскин в беседе с Первым Информационным выразил мнение, что армяно-израильские отношения имеют большой потенциал развития. По его словам, уже есть положительные сигналы о том, что двусторонним отношениям придается большая важность и прочая чепуха.

Но тут же армянские журналисты спросили "своего парня" Авигдора Эскина о возможности признания так называемого "геноцида армян" израильским Кнессетом.

Авигдор Эскин же, попутно рассказывая о "перспективах армяно-израильских связей", ответил, что армяно-израильские отношения должны быть ограждены от темы признания так называемого "геноцида армян", и вопрос его признания не должен быть на первом месте: "Я вообще категорически против, чтобы Израиль посредством голосования в Кнессете признал "геноцид армян" (кавычки - ред.). Парламент Армении никогда не голосовал за признание Холокоста, Израиль никогда этого у вас не просил и не попросит. Лично я это считаю абсурдным и считаю, что Израиль не должен идти на такой шаг. это не тот вопрос, который должен быть поставлен на голосование в израильском парламенте".

Авигдор Эскин хорошо понимает, что армянство до ломоты в зубах завидует еврейству, завидует древности еврейского народа, сплоченности еврейской диаспоры, влиятельности еврейского лобби, даже такой страшной трагедии как Холокост. И потому основной целью армянства в последние сто лет является - доказать, что оно древнее, сильнее, влиятельнее и у него тоже есть свой "геноцид". Задача, надо сказать, очень непростая, особенно потому, что все это армяне хотят доказать в первую очередь самим евреям.

Признание "геноцида армян" Израилем, как считают в Армении, развязало бы руки и языки прочим странам, "не решающимся" сделать этот шаг. То есть если народ, переживший Холокост, признает армянский миф, тот сразу перестанет быть мифом, надеются армяне.

Но как бы то не было, а армянскую общественность невозможно будет избавить от многих заблуждений и внедряемой многие годы исторической зависти к еврейскому народу. Армянство само не замечает, как каждым своим шагом и действием выдает в себе это некрасивое чувство. А как же - Холокост признан миром, а "геноцид армян" приходится протаскивать с трудом и с большими финансовыми затратами. Но даже при всем своем богатстве и влиятельности армянству никак не удается заставить Израиль принимать какие-то решения "назло" Турции и возбудить в этой стране антиазербайджанские настроения.

Армянство соревнуется с еврейством буквально во всем, пытаясь продемонстрировать, что они, армяне, древнее, умнее евреев, что последние списали свою историю у них. Очень трудно переубедить адептов армянского агитпропа, что Израиль не признает "геноцид армян" не из зависти к армянской "древности" и "первородности", а исключительно из соображений политической нецелесообразности и недоказанности самого факта "геноцида".

И самое главное.

В конце прошлого года, российский телеканал RTVi взял интервью у министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Беседа была посвящена ситуации, сложившейся после объявления Иерусалима столицей Израиля. Либерман ответил на многие вопросы ведущего программы, в том числе относительно возможности в нынешней ситуации признания Израилем так называемого "геноцида армян".

По словам Либермана, не стоит "ворошить этот вопрос, который является чисто историческим, спорным, теоретическим". На уточнение ведущего, не связано ли это с отношениями Израиля с Азербайджаном, глава МО подчеркнул: "Прежде всего, данный вопрос считается спорным. Во-вторых, безусловно, наши отношения с Баку, с Азербайджаном...они для нас важны".

Все ясно? Так что, уймитесь наконец. Никакая Армени не сможет разрушить отношений между Израилем и Азербайджаном и тех невидимых глазу, но невероятно прочных связей между азербайджанским и еврейским народами. Азербайджан - это практически единственное место на земле, где никогда не было антисемитизма. Никогда.

И в Израиле это хорошо знают...

Сабухи Иманов