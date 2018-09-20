Платой за популизм станет Армения - Почему Пашинян приближает войну

Накануне для независимости Армению серьезно тряхнуло. Но сейсмическая активность тут не при чем. Тряхнуло от происходящего на линии фронта, как в оккупированном Карабахе, так и на армяно-азербайджанской границе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал об этом так: "Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя".

Дело в том, что в Азербайджане проходят масштабные военные учения, очень нервирующие армянскую сторону. Этот страх прикрывается неразумной и ничем не обоснованной бравадой со стороны официального Еревана, агрессивными заявлениями премьер-министра Пашиняна перед толпой и в соцсетях (что, в принципе, одно и то же). Эти заявления возбуждают армянское общество, дают ему напрасные надежды и дезинформируют о реальных возможностях Армении. А это ведет к необдуманным действиям оккупантов на линии фронта, в результате которых они получают жесткие ответные удары, теряют людей, после чего им не остается ничего другого, как истерить.

"Мы обращаем внимание международного сообщества, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ на немедленную необходимость обуздать Баку и привести его в конструктивное русло с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации", - заявил в четверг пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Причина очередной истерики в неудачной для армянской армии провокации, завершившейся гибелью армянского же солдата. Примечательно, что в последние месяцы целью провокаций и диверсий с армянской стороны становится государственная граница. Ситуация на линии соприкосновения в оккупированном Карабахе гораздо спокойнее. По всем признакам, Ереван при новой власти решил переместить акценты в расчете, что уж они точно должны привлечь внимание международных организаций и региональных держав, так как чреваты уже не локальной войной за освобождение собственных территорий, а военным столкновением двух государств.

Последняя такая провокация произошла как раз на днях. До этого были и другие, не оставляющие сомнений в намерениях армянской стороны. Все провокации получали надлежащий ответ, после чего армянский МИД и агитпроп разражались истерикой по поводу якобы "агрессии", "обстрелов мирных сел" и прочего.

К таким заявлениям из Еревана привыкли не только мы, но и международные организации и посредники, и потому никакой реакции на эти истерики не следует, что еще больше выводит оккупантов из себя. Но прежде чем ожидать реакции, армянской стороне следует немного успокоиться и попробовать покритичнее отнестись к собственным действиям. В первую очередь, к действиям нового премьера Никола Пашиняна, всеми силами приближающего войну. И в соседней стране уже звучат осторожные советы заигравшемуся в мачо любимцу публики не провоцировать Азербайджан, а продолжить дипломатические усилия. Разумные люди понимают, чем все это закончится для Армении и чего на самом деле стоят заявления о силе и мощи армянской армии.

В дни азербайджанских учений Пашинян предпринял очередной неразумный шаг - помчался в Карабах. Там он изображал из себя стратега, знакомился с позициями с километрового расстояния, проводил совещания. А возвращаясь в Армению, в своем Facebook заверил, что армяне все контролируют и враг не пройдет. "Наша уверенность основана на наших Вооруженных силах, уверенности наших людей и беспрецедентного единства, которое у нас есть сегодня", - позволил себе помечтать армянский премьер.

Смешно, но Пашинян таким образом, похоже, пытается припугнуть Баку, давая понять нам, что, мол, Армения ныне другая, не та, что раньше, и новая Армения это, знаете ли, сила. Этот шантаж вполне в духе "революционной" власти, применяющей подобные методы как к чужим, так и своим. Такими же "новыми армениями" Пашинян пугает политических противников внутри страны, угрожая расправами и самосудом.

Пытается пугать и шантажировать своими заявлениями армянский премьер не только Азербайджан, но и "милую" его сердцу Организацию Договора о коллективной безопасности. Провоцируя столкновения на госгранице, популист Пашинян как бы проверяет на прочность свои договоренности в рамках ОДКБ, предлагает партнерам по организации доказать свою верность букве договоров. И это - еще один повод для истерики, охватившей сегодня официальные круги соседней страны.

Почему ОДКБ не отреагировала на "азербайджанскую агрессию" на госгранице и куда смотрит Ереван? Подобный вопрос в Армении задают регулярно уже два года, со времен апрельских боев. Официальный Ереван тем временем оправдывается. Глава МИД Зограб Мнацаканян заявил в четверг журналистам, что отсутствие реакции со стороны ОДКБ "не означает, что мы не выполняем свои функции. В рамках коллективной безопасности мы осуществляем свою работу". За ОДКБ Мнацаканян говорить не стал и даже не пытался объяснять действия, точнее, бездействие организации. Почему этот военный союз не будет вмешиваться в ситуацию вокруг Карабаха, Армении уже было разъяснено на пальцах вполне доходчиво и не раз. И майский переворот ничего в принципе не изменил. Какой бы режим не правил в Армении, отношения членов ОДКБ к Азербайджану это изменить не может, они останутся прежними, независимо от того, Пашинян у власти, Акопян или Хачикян.

Кстати, еще одной попыткой прозондировать свои позиции в организации можно назвать истерику, устроенную вокруг слухов и экспертных мнений по поводу возможности членства в ОДКБ Азербайджана. При том, что у Баку на самом деле нет таких намерений, в Армении подняли невообразимый шум, но, что самое интересное - однозначно успокоительной реакции относительно права вето Еревана от организации и отдельных ее членов так и не дождались.

Дошло до того, что даже армянофил Станисла Тарасов не смог отрицать очевидного: "ОДКБ действительно собирается принять дополнительные документы, которые вводят статус наблюдателя в организации, и теперь возникает вопрос Азербайджана, который потенциально может претендовать, хотя на официально уровне Азербайджан таких предложений не выдвигает, - заявил он в интервью Tert.am. - Конечно, Армения может воспользоваться правом вето, когда речь идет о полноценном членстве, но не о статусе наблюдателя... Сейчас в ОДКБ документы сформированы таким образом, во всяком случае, как нам представляется, что для того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в организации потребуется набрать большинство голосов на голосовании. Россия будет за, Казахстан будет за, Беларусь будет за, Киргизия тоже будет за, а Армения не сумеет остановить это".

Так что, констатировал Тарасов, это позволяет Азербайджану, хотите не хотите, но тем не менее участвовать в статусе наблюдателя на каких-то мероприятиях организации и "выстраивать какие -то барьеры для Армении на уровне этого блока".

О членстве Азербайджана Пашинян, несомненно, говорил и на встрече с Владимиром Путиным в Москве. И, скорее всего, не получил вдохновляющего ответа.

Как бы там ни было, ситуация на линии фронта остается сегодня напряженной. Премьер-популист пытается спасти свою власть и свой рейтинг провокационными заявлениями и шантажом, желая еще более обострить напряженность вплоть до прямого столкновения двух армий. Зачем ему это нужно? Конечно, победоносная война с захватом Баку и разгромом нефтяной инфраструктуры противника помогла бы ему остаться кумиром армянских тинэйджеров как минимум на пару веков, но победоносной она для Армении не будет. Она будет разгромной для оккупационной армии и, даже если не перешагнет границ Армении, обойдется ей очень дорого.

Зульфугар Ибрагимов