Азербайджанская армия вновь довела до истерики Ереван

В Азербайджане продолжаются широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений Вооруженных сил. Маневры начались 17 и завершатся 22 сентября. К ним привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

Эти учения азербайджанской армии, как и обычно, вызвали нервозность и истеричную реакцию в Армении и в оккупированном Карабахе. С первого же дня армянская сторона устраивает провокации и диверсии на линии фронта, обстреливает азербайджанские позиции и мирные населенные пункты. Попутно распространяется дезинформация, причем, поступающая с самых верхов. Агитпроп работает в усиленном режиме. Случайно ли? Думается, нет.

На прошлой неделе в самой Армении с большой помпой были проведены учения "Шант-2018", в ходе которых парламент Армении "объявил войну" Азербайджану. Это было впервые, когда в соседней стране не маскировали свои намерения, и поиграли в войнушку "по-взрослому", хотя бы виртуально осуществив свои самые сокровенные мечты. Этот недальновидный поступок Еревана хотя и был воспринят кругами, работающими над пиаром премьера Пашиняна, с восторгом (Пашинян объявил войну Азербайджану, радостно писали некоторые СМИ), но здравомыслящая прослойка притихла, ужасаясь глупости новых властей. Такая дешевая бравада не к лицу находящейся в более чем плачевном положении Армении и ее деморализованной "революцией" армии.

Как бы там ни было, а скрыть страха перед очередными масштабными учениями ВС Азербайджана армянской стороне не удалось. Этот страх не получилось скрыть и за смехотворными заявлениями о том, что Баку, мол, объявил учения в ответ на "Шант". Что, конечно же, не выдерживает никакой критики.

Да, эти учения хоть и плановые, но кое-чем отличаются от предыдущих. Например, после совершенно, пардон, безмозглого решения парламента Армении, Азербайджан стал в программе маневров действовать более адресно, указывая в качестве целей уже не условного противника, а конкретно армянские военные группировки и силы на передовой на территории Нагорного Карабаха, освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами.

Довольно забавно звучат заявления по этому поводу из Ханкенди. Представитель сепаратистского марионеточного режима Давид Бабаян, говоря дрожащим голосом об азербайджанских учениях, заявил: "Противник пытается таким образом ответить. Если армянская сторона проводит учения "Шант-2018", то они у себя тоже могут провести учения". А вот еще идиотическое высказывание от Бабаяна, уверяющего перепуганных жителей оккупированных территорий, что это он, Азербайджан, боится, это у него армянские учения "вызывают панические настроения, заставляя делать поспешные шаги, и они тоже начинают проводить учения"...

Не отстает от сепаратиста глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, заявивший, что военные учения Азербайджана, оказывается, препятствуют мирному урегулированию карабахского вопроса (!).

Армянский "Шант", значит, мирному урегулированию помогает, а азербайджанские учения препятствуют?

Как говорится, без комментариев.

Зульфугар Ибрагимов