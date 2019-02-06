Переговоры по Карабаху снова под угрозой - и снова из-за Пашиняна

После встречи Президента Азербайджана и премьера Армении в Давосе армянское общество лишилось покоя, задаваясь вопросом - о чем говорили лидеры и насколько это плохо для армянской стороны? То, что разговор по Карабаху с Баку никак не может идти в пользу позиции Армении, в этой стране прекрасно понимают.

Скорее всего, сторонами было обговорено не информировать свои общества о подробностях, как это обычно делается всегда, когда обсуждаются конфликтные вопросы, где каждое неосторожное слово может разрушить процесс.

Пашиняну, судя по всему, очень хотелось поведать армянскому народу о своем "дипломатическом хитроумии" и "политической хватке", не нарушая при этом протокольного этикета. Поэтому он организовал "слив" из своей партии. Но лучше бы он этого не делал.

Насколько нижеследующая информация соответствует действительности, судить не будем. Дыма без огня не бывает, и вряд ли газета "Грапарак" стала бы так позорить своего премьера, если бы за всем этим не стояли реальные факты. Так вот, как пишет "Грапарак", некий аноним из правящей парламентской фракции "Мой шаг" сообщил ей детали закрытого разговора в здании Национального собрания Армении членов фракции с ее лидером - то бишь Николом Пашиняном.

Главной темой встречи стали переговоры премьера Армении в Давосе, в том числе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Пашинян сказал Алиеву, что не может вести переговоры вместо Карабаха, нужно, чтобы Карабах сел за стол переговоров. На это Алиев ответил, что если так, то с их стороны должна участвовать азербайджанская община Карабаха. Пашинян на это возразил, что эта община голосует за Алиева на выборах, а карабахцы не избирают его, и если продолжать в этом духе, то в переговорах должны участвовать лезгины и талыши", - цитирует издание члена фракции "Мой шаг".

Жаль, что журналисты не поинтересовались у выразителя этой великой мудрости, извергнутой Пашиняном, а причем тут лезгины и талыши? Очень интересно было бы услышать разъяснение, чтобы понять, какими лабиринтами блуждала мысль "народного" премьера, прежде чем в его мозгу родилось подобное.

Попробуем пройти самостоятельно этими лабиринтами и вымести оттуда мусор, показавшийся Пашиняну пригодным для выдачи за аргументы отказа от переговоров. Ведь подобная чушь, конечно же, может положить конец появившемуся было у Баку желанию о чем-то вообще разговаривать с Ереваном.

Николу Воваевичу нужно учесть одну важную вещь - такого понятия, как "карабахский народ" не существует. Существует население Карабаха, ранее исключительно тюркское, а после завоевания региона Россией, состоящее из двух общин - армянской и азербайджанской. Ныне проживающая там ереванская и сирийская беднота, а также те карабахцы, которым было просто некуда деться, это не есть "народ", это есть "община". Этнические чистки, проведенные оккупантами среди коренного населения, не смогли искоренить общины азербайджанской, которая продолжает существовать и имеет все права на решение судьбы своей родины и возвращение на родные земли. Одним словом, изгнанные из Карабаха азербайджанцы и их потомки имеют право голоса, хочет того Армения или нет.

Далее. Если Никол предполагает, что азербайджанцы Карабаха, голосуя за власти, "не посмеют" сказать "да" отторжению НК от Азербайджана, то премьера Армении можно только пожалеть. Значит, он вообще не в теме и переговоры должен вести кто-то другой. Ему бы лучше побеспокоиться о том, что очень многие карабахцы, особенно те, кто жил тут в мире и согласии до конфликта, проголосуют против "независимости". И нечего апеллировать к так называемому референдуму начала 90-х. Тогда армянам было обещано из Москвы, что вопрос Карабаха решится за месяц другой, и Азербайджан проглотит. Сегодня все по-другому, и карабахским армянам уже ясно, что ни "независимости", ни "миацума" не будет, а хочется же жить нормально или чтобы хотя бы детям досталась нормальная жизнь.

А теперь самое интересное. Это лезгины и талыши, которых товарищ Пашинян по какой-то безумной логике впихнул в разговор. Тут еще раз подчеркнем - насколько информация, полученная армянской газетой, соответствует действительности, мы не знаем.

Но слово, как известно, не воробей, а написанное пером... Ну, и так далее.

Еще раз войдем в лабиринт пашиняновской "мудрости" и попытаемся догадаться. Версия первая - не имеющие отношения к карабахской теме представители лезгинского и талышского народов были приплетены премьером Армении для того, чтобы показать, насколько, по его мнению, "не имеют отношения к теме" азербайджанцы Карабаха. Если бы Пашинян знал названия каких-то других народов (а их в Азербайджане более сотни), он, возможно, приплел бы и их. Но армянский агитпроп, как правило, специализируется только на лезгинах и талышах, рассчитывая разжечь среди этих народов сепаратистский огонь, и у Воваевича просто не было другой информации. Плохо подготовился, одним словом.

Трудно представить, что Левон Тер-Петросян, с которым Пашинян консультировался перед встречей, мог посоветовать ему такую глупость. Хотя кто его знает, люди меняются...

Если Пашинян действительно подвязывал к участию в переговорах по Карабаху лезгинскую и талышскую общины Азербайджана, то он попросту "включает дурака", считает депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

Подключение азербайджанской общины при определении статуса и дальнейшей судьбы Карабаха, как и армянской общины, определяется не тем, голосовали они при избрании высшей власти в Азербайджане и Армении, а тем, что они являются жителями данной территории. Не карабахские армяне, а Армения оккупирует территорию Азербайджана и с ней переговоры ведутся по вопросу мирного вывода своих войск. Надеюсь, у Пашиняна не хватит наглости отрицать тот факт, что вооруженные силы Армении, численностью более 10 тыс. человек постоянно находятся на территории Азербайджана. Ведь среди них - сыновья и самого Пашиняна, и министра обороны, которые никоим образом не имеют отношение к Карабаху. Поэтому, если Пашинян ищет предлог для уклонения от содержательных переговоров, то его действия и аргументация вряд ли будет понята и принята странами-сопредседателями Минской группы, и вся ответственность за срыв переговоров и последующий негативный ход событий ляжет именно на Пашиняна и его дилетантское окружение", - резюмировал Расим Мусабеков.

Впрочем, сомнительно, что Никол Пашинян всего этого не понимает. Скорее всего, он действительно пытается, что называется, претвориться шлангом, чтобы избежать ответственности за процесс, удобного выхода из которого для Армении попросту не существует. Иначе трудно понять смысл бездумных заявлений там, где было бы лучше помолчать. Тут виден только расчет на популизм, на желание понравиться своей "смелостью" массам.

Впрочем, популистские шаги и заявления для Никола Пашиняна не вопрос. Вопрос в другом - захочет ли Баку продолжать встречи в верхах, когда на другой стороне клоун, а не серьезный переговорщик.

Зульфугар Ибрагимов