Болтон позвонил Пашиняну и вызвал панику в Армении

Накануне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон позвонил премьеру Армении Николу Пашиняну.

Как написал после разговора сам Болтон в своем Twitter, США поддерживают усилия премьер-министра Никола Пашиняна по обеспечению благополучного будущего Армении.

"Вчера я позвонил премьер-министру Армении Пашиняну, чтобы поздравить его с переизбранием и приветствовать армянский народ в связи со свободными и справедливыми выборами в декабре. США поддерживают его", - цитируют армянские СМИ.

Комментируя телефонную беседу, Пашинян для спокойствия соотечественников особо подчеркнул, что карабахский конфликт в разговоре не затрагивался. Оговорку армянского премьера понять можно - с начала января в карабахской теме появилось столько нюансов, что армянская сторона просто не успевает их осознавать. А после встречи в Давосе беспокойство переросло в серьезную тревогу. Кроме того, не такая премьер Армении фигура, чтобы его с назначением на пост поздравили и первое, и второе лицо Штатов. Ведь ранее Дональд Трамп уже направил Пашиняну поздравительное послание.

То послание тоже дало армянским политическим кругам повод для тревоги.

"Соединенные Штаты содействуют процветающей, демократичной и мирно сосуществующей с соседями Армении. Вместе мы можем зафиксировать прогресс в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении мировой безопасности и в деле борьбы с коррупцией. Мирное урегулирование карабахского конфликта поспособствует этим усилиям", - написал Трамп.

Фактически Вашингтон обусловил развитие связей Армении с США урегулированием карабахского конфликта. И потому телефонный звонок Джона Болтона был воспринят как логическое продолжение поздравления из Белого дома. Особенно примечательно, что разговор состоялся после встречи по Карабаху в Давосе. Как полагают армянские аналитики, Болтон звонил для того, чтобы узнать из первых рук, о чем Пашинян говорил с Президентом Азербайджана.

Впрочем, если следовать намеку Еревану, вытекающему из поздравительного послания президента США, то Пашиняну с Болтоном совсем не обязательно было говорить конкретно о карабахском конфликте, потому что любой вопрос двусторонних отношений так или иначе завязан на его урегулировании.

Как написал на своей страничке в Facebook политолог Степан Даниелян, "Пашинян утверждает, что во время телефонного разговора с Болтоном карабахский вопрос не обсуждался. Это неправда. Даже если слово Карабах не было произнесено, это не означает, что вопрос не обсуждался. Болтон не каждый день звонит Пашиняну. На моей памяти это первый звонок, и он поступил после полуторачасовой встречи Пашинян-Алиев".

Даниелян резонно отметил, что для того, чтобы Болтон, которого американские СМИ величают "президентом США", взял трубку и позвонил Пашиняну, должны быть веские причины. Это могут быть только карабахский конфликт и Иран. Даже если они обсуждали армяно-турецкие отношения, это тоже напрямую выводит на карабахскую тему.

Действительно, для Армении любая тема, любой проект, любая возможность выхода из тупика так или иначе связана с урегулированием карабахского конфликта. Хочет Ереван того или нет, но он постоянно натыкается на необходимость разрешения проблемы как условие развития связей с миром.

Зульфугар Ибрагимов