Пашинян растерян - карабахский вопрос оказался ему не по зубам?

Выступать на площадях и устраивать перевороты оказалось куда проще для Никола Пашиняна, чем заниматься карабахским вопросом. Долгое время премьер-министр Армении старался обходить эту тему стороной, придумав для себя спасительный аргумент, мол, он, Пашинян, не может говорить за сепаратистов.

Но участвовать в процессе ему все равно пришлось. Заставили. И теперь сложилась странная ситуация, когда армянский премьер утверждает, что не будет вести переговоры за Карабах, но переговоры уже идут, и он, Пашинян, в них участвует. Для чего, если не для обсуждения карабахского урегулирования, он встречался с главой Азербайджана? А министры иностранных дел двух стран, уже неоднократно встречавшиеся, говорят о погоде?

Эти противоречия запутали не только армянское общество, но и посредников. В частности, Москву.

Как пишут армянские СМИ, замглавы МИД России 29-30 января побывал в Армении с визитом, однако примечательно, что почти полдня он провел, общаясь со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.

Визит Карасина, в числе других, имел целью уточнить не совсем ясную позицию Армении по Карабаху. Такое мнение в беседе с журналистами выразил политолог Ерванд Бозоян. По его словам, Россия хочет понять, чего ждать в ближайшей перспективе, какова позиция Армении в рамках переговорного процесса.

Сейчас идет довольно противоречивый процесс, непонятны принципы, на которых основываются переговоры. Армянские власти уклоняются от оценки Мадридских принципов, но не указывают никакого другого "базиса". "Указывалось, что Армения не будет вести переговоры от имени Карабаха, но главы МИД встречались четыре раза. О чем они говорят? Не думаю, что о погоде", - резонно заметил Бозоян.

Что касается Минской группы ОБСЕ, то каждая страна-сопредседатель пыталась брать на себя главную посредническую миссию. Вашингтон, Париж и Москва постоянно сменяли в этом друг друга. Однако ни Москва, ни Вашингтон не понимают позиции Еревана: какова "красная линия", за которую Армения в вопросе уступок заступать не готова.

По всем признакам, Никол Пашинян оказался в непростой для него ситуации. С одной стороны, он не хочет следовать в карабахском вопросе по стопам прежнего режима, так как понимает, что это прямой путь к разрушению Армении. С другой стороны, он по реакции на некоторые свои высказывания уже понял, что националисты не позволят ему отклоняться от курса "карабахского клана". А отклониться очень бы хотелось. Пашинян - ученик Левона Тер-Петросяна, который имеет очень четкую и аргументированную позицию по карабахскому урегулированию. За эту позицию он в свое время потерял власть, и Пашиняну сегодня приходится изворачиваться, чтобы с ним не произошло того же самого. Тем не менее, он все больше привлекает в свою команду соратников первого президента. Большой шум, например, создало назначение главой пресс-службы премьер-министра человека из ближнего окружения Тер-Петросяна Владимира Карапетяна.

Армянские аналитики признают, что неопределенность в позиции премьер-министра по Карабаху привела к нервозности в обществе и в СМИ. На днях, в связи с днем армии, под руку журналистам попал министр иностранных дел Зограб Мнацаканян. Репортеры атаковали его со всех сторон, пытаясь выбить признания: о чем все-таки они с Эльмаром Мамедъяровым разговаривают часами?

Мнацаканян 0 опытный дипломат. Он не позволил загнать себя в ловушку, но сказал такое, что заставило общество занервничать еще больше. "Альтернативой переговоров является катастрофа", - выпалил он. И теперь все медиа-пространство соседней страны дружно решает, что имел в виду министр и для кого именно это будет катастрофой. В Армении хотят думать, что для Азербайджана, хотя логически обосновать такие надежды не могут.

В конце минувшей недели Пашинян запутал и растревожил свою общественность и экспертное сообщество окончательно.

"Мы не можем, в принципе не можем обсуждать формулу "территории в обмен на мир". Наше правительство проводит в карабахском урегулировании политику, которую не проводило ни одно правительство. Если кто-то пытается провести параллели с прежними политическими курсами, скажу сразу же, что это заблуждение", - завил он журналистам.

Пожалуй, трудно представить позицию, которая была бы более противоречивой. Пашинян требует не проводить параллелей с прежними властями и заявляет, что проводит отличную от них политику в карабахском вопросе. Но в чем его стратегия, не пояснил. Напомним, что "карабахский клан" действовал по принципу статус в обмен на территории. Пашинян утверждает, что не следует этому принципу, а идет совсем другим путем. Каким? Другой путь - это территории в обмен на мир. Но и его Пашинян отрицает.

Похоже, армянский лидер запутался окончательно. Точнее растерялся. Он видит, что процессы стремительно развиваются не в пользу Армении, он также осознает, что попытка затормозить их может дорого обойтись его стране. Он и хотел бы остаться в истории как премьер, решивший карабахский вопрос в пользу Армении. Но это нереально. Куда реальнее вероятность возобновления войны. Той самой, что, по Мнацаканяну, станет катастрофой.

Как бы там ни было, уклониться от участия в процессе Николу не удастся. Если он не захочет заниматься карабахским вопросом, то карабахский вопрос займется им.

Зульфугарм Ибрагимов