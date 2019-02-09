Увеличение минимальной зарплаты приведет к укреплению соцзащиты населения

Увеличение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с первого марта 2019 года минимальной заработной платы до 180 манатов является важным шагом по укреплению социальной защиты населения. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гулиев.

Депутат отметил, что между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой всегда была разница.

"Во многих государствах мира также существует эта разница. С устранением этой разницы зарплаты многих сотрудников государственного сектора повысятся, что также повлияет на соответствующее повышение и в частном секторе. Это станет важным шагом для укрепления социальной защиты населения", - сказал Гулиев.

Гулиев подчеркнул, что соответствующее распоряжение главы государства приведет к улучшению уровня жизни всех групп населения.

Отметим, что до этого минимальная зарплата в Азербайджане составляла 130 манатов. В 2019 году прожиточный минимум по стране установлен в размере 180 манатов, для трудоспособного населения - 191 манат, пенсионеров - 149 манатов, детей - 160 манатов.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев восьмого февраля подписал распоряжение об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменений в распоряжение "Об увеличении минимальной заработной платы" от 25 декабря 2017 года.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы будет составлять 180 манатов.