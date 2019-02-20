Мы уже писали о большом разочаровании армянских пользователей соцсетей в связи с итогами анализа ДНК экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Тот факт, что грузинский политик оказался грузином, а не армянином, как хотели думать в Армении, разозлил пользователей, которые обвинили Саакашвили за этот шаг в национализме, расизме и прочих грехах.

Но, как выясняется, разочарование постигло не только соцсети, но и научные круги Армении, где взялись доказывать, что никакой анализ ДНК не может показать на сто процентов этническую принадлежность. И это говорят армянские ученые, помешанные на "чистоте армянской расы". Ни один другой народ в мире так не озабочен "чистотой" совей генетики, поэтому в устах представителей армянской науки попытки осудить и опровергнуть экс-президента Грузии выглядят комично.

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Один из руководителей археологической экспедиции, ведущей незаконные раскопки на оккупированных территориях Азербайджана, антрополог, генетик, доктор биологических наук, профессор Левон Епископосян в беседе со Sputnik-Армения поставил под сомнение результаты ДНК-теста Михаила Саакашвили.

"Ни один тест не может доказать и показать 99% принадлежность кого-либо к той или иной нации, тем более если речь идет о народе, который живет на Кавказе", - очень уверенно заявил Епископосян.

По его словам, в лучшем случае ДНК-тест мог показать, что Саакашвили на 60-70% принадлежит к народности, живущей на Кавказе. Более того, он подчеркнул, что сегодня ДНК грузин изучен хуже, чем ДНК армян, и на то есть ряд причин.

Почему ДНК грузин изучен хуже, чем ДНК армян? Все по той же причине - грузинский народ не озабочен темой "чистоты крови" и никогда не внедрялся в этот вопрос. В отличие от армянских расистов, которые тратят миллионы на выделение "чистейшего" армянского гена, исходя из экспансионистских планов в регионе и гигантского комплекса неполноценности.

Как бы там ни было, господин Епископосян считает, что "значит, ему есть, что скрывать, если он решился на такой тест".

Конечно, наверняка у экс-президента Грузии были на то серьезные политические причины, иначе бы он этой ерундой не занимался. А реакция армянской стороны показывает, что тема "Саакашвили-армянин" очень близка и интересна агитпропу и националистическим кругам, вероятно, делавшим на это какой-то расчет, в том числе в политических играх в интересах армянства в Грузии.

Все претензии и возражения армянского генетика и антрополога Епископосяна превращаются в ничто, если вспомнить его же откровения тому же Sputnik-Армения, сделанные три года назад. Комментируя незаконные раскопки в оккупированном Карабахе, он заявил, что армяне - единственный автохтонный народ в этих краях, они ниоткуда не пришли и были тут всегда. А показал все это анализ ДНК.

К этой удивительной мысли армянских ученых, занимающихся вандализмом на азербайджанских землях, привели исследования ДНК обнаруженного на этой территории зуба неандертальца. Анализ ДНК показал: предки людей были армянами.

"Эта находка вдохновила армянских ученых на продолжение дальнейших исследований. Экспертиза по выявлению структуры ДНК обнаруженного зуба была проведена в Копенгагенском университете генетики. В результате было установлено, что ген наших далеких предков соответствует гену современных армян", - обрадовал соотечественников Епископосян.

Как же так? А как же "ни один тест не может доказать и показать 99% принадлежность кого-либо к той или иной нации, тем более если речь идет о народе, который живет на Кавказе"? Выходит, что по ДНК можно определить, что человечество произошло от армян, но невозможно установить, что Саакашвили - грузин? Как-то нечестно получается. Видимо, армянские националисты признают за наукой генетикой только два направления - выведение овечек Долли и доказательство происхождения человечества от армянского гена. Все остальные исследования и темы - просто блажь. А кто, помимо армян, хочет уточнить свою этническую принадлежность, тот расист и националист.

И тут самое время обратиться к армянским расистам словами черного археолога Епископосяна - значит, армянам есть, что скрывать, если они лезут из кожи, доказывая, что имеют права на азербайджанский Карабах. Ведь хорошо известно, что никто так не усердствует в доказательстве своего права на жилплощадь, как те, кто занимают ее незаконно.

Зульфугар Ибрагимов