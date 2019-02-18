Армян разозлило, что Саакашвили оказался грузином - ФОТО

Похоже, армянская сторона очень разочарована тем, что Михаил Саакашвили оказался не армянином. До того, как экс-президент Грузии опубликовал на своей странице в Facebook результаты пройденного им в США ДНК-теста, в армянских источниках подогревалась мысль о наличии у него армянских корней, а в качестве аргумента приводился корень фамилии - "Саак". Различные слухи по этому поводу внедрялись и в грузинское общество.

Аргумент жиденький, особенно в устах наших соседей. Половина жителей Армении имеет имена и фамилии с тюркскими корнями, но мы ведь не утверждаем, что они азербайджанцы. Мононациональная Армения самым жестоким образом избавилась от всех неармян, и ее представители последние, кто имеет право рассуждать о национализме.

Так вот, пройдя тест, который доказал, что он на 98 процентов грузин, Михаил Саакашвили вызвал бурное неудовольствие в армянских соцсетях, углядевших в этом его шаге проявление "грузинского национализма".

Так, пользователь Олеся Вартанян выразила свое разочарование, написав, что Саакашвили "выставляется "чистокровным грузином", откровенно продвигая национализм и дискриминацию", и обвинив экс-президента Грузии в желании продвигаться и собирать голоса "за счет откровенного и безбашенного национализма".

В том же духе комментируется этот пост. Армянские пользователи возмущены до глубины души: "расизм", "наглая ложь", "грузинского гена не существует" и так далее.

Реакция армянской стороны не может не удивлять. Если бы так возмущались представители какого-нибудь другого народа, это не выглядело бы столь забавно. Но дело в том, что как раз армянские националисты больше всех озабочены чистотой своей крови и сохранностью "армянского гена", который, по их версии, вообще является человечествообразующим. То есть человечество началось с армянского гена, и с этой точки зрения действительно непонятно, почему его не нашли у экс-президента Грузии.

Наверное, те, кто возмущаются в Facebook, просто не в курсе того, какая грандиозная работа ведется армянскими учеными под эгидой националистической пропаганды для "очищения" армянской крови.

Мы уже не раз поднимали эту тему, но стоит напомнить заново, чтобы освежить память тем, кто осуждает шаг, предпринятый Михаилом Саакашвили.

Самой озабоченной чистотой своих генов нацией в мире являются армяне. Это по факту. Как свидетельствуют зарубежные СМИ, большинство проводящих ДНК-тесты организаций принадлежит армянам. Например, почти все руководители и сотрудники организаций National Geoqraphie Society и Family Tree DNT, проводящих анализы ДНК по всему миру, - армяне. То есть даже житель африканской саванны, сдав анализ в такой лаборатории, может оказаться армянином, если это потребуется "армянскому вопросу".

Ажиотаж начался еще в 2002 году, когда некто Марк Арслан взялся доказывать автохтонность армян одного из регионов Армении. Но результаты анализов показали, что жители местности генетически вообще не армяне. Даже сам инициатор Арслан оказался армянином всего на четверть. О ужас!

Как признался Арслан, "при реализации проекта самое трудное - убедить людей. Больше всего армяне боятся оказаться по результатам тестов тюрками. Армянин, чьи анализы выявили его принадлежность тюркам, даже предлагает нам взятку, чтобы мы держали это в секрете".

В 2009 году потерпевший фиаско проект продолжился, но результаты тестирования нескольких сот человек до сих пор держатся в секрете. Предполагается, что причина в том, что большинство из них оказались на проверку тюрками. И вот наконец в 2017 армянские СМИ со ссылкой на британский журнал Current Biology сообщили, что международная группа ученых проанализировала генетический материал, выделенный из останков 52 людей, тысячи лет назад проживавших на территории современной Армении, оккупированного Карабаха и семи прилегающих азербайджанских районов, и выявила абсолютную расовую чистоту тутошнего населения. То есть все проверенные лица оказались чистейшими армянами, без примеси каких-либо "низших" рас. Эти, с позволения сказать, исследования показали, что ближе к древним армянам - тем самым прародителям человеческой цивилизации - оказались армяне, живущие в "Западной Армении" и, конечно же, в азербайджанском Нагорном Карабахе. Более того, взяв анализы у трех сотен человек, исследователи сделали грандиозный вывод, что именно армяне представляют собой репрезентативную группу всего региона, то есть являются прародителями и азербайджанцев, и турок, и грузин, и даже жителей Северного Кавказа.

А в прошлом году у жителей Армении появилась уникальная возможность провериться посредством теста ДНК даже на родство с царскими династиями Арташесидов и Аршакидов. Замдиректора Центра историко-культурного наследия и научных исследований, археолог Акоп Симонян порадовал армянскую общественность, сообщив, что в Бостоне нашлась лаборатория, которая готова взяться за анализы, а оплатит всю эту бессмысленную, но дорогостоящую работу "один московский армянин"...

Кстати, господин Саакашвили, информируя о результатах теста своей ДНК, и словом не обмолвился об армянах или каких-то других народах, родство с которыми ему вменяется "в вину".

Зульфугар Ибрагимов