В армянских СМИ постепенно появляются подробности, сводящие на нет заявления Никола Пашиняна о якобы чрезвычайно удачном визите в Брюссель. Несколько дней назад стало известно, что визит проходил по просьбе армянской стороны. Потом выяснилось, что в Брюсселе было не до него, и если бы не связи главы МИД Мнацаканяна, Николу пришлось бы ограничиться встречей с диаспорой.

А накануне газета "Грапарак" коснулась факта ухода председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера с половины мероприятия во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении. Как отмечает издание, этот факт был негативно оценен некоторыми и посчитан пренебрежением к Пашиняну.

"Почему так получилось?", - спросил корреспондент издания у председателя постоянной комиссии парламента по вопросам Европейской интеграции Армана Егояна.

"Пресс-конференция состоит из двух частей: первая с господином Юнкером, вторая - с господином Ханом... на пресс-конференции должны были присутствовать два должностных лица от европейской стороны, один - от армянской стороны. Могли состояться две разные пресс-конференции, но прошла одна, исходя из целесообразности оптимального использования времени", - сказал он.

То есть визит Никола Пашиняна пришелся некстати, и у господина Юнкера нашлись дела поважнее.

Султан Керим