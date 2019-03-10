Глава Еврокомиссии ушел с пресс-конференции с Пашиняном
В армянских СМИ постепенно появляются подробности, сводящие на нет заявления Никола Пашиняна о якобы чрезвычайно удачном визите в Брюссель. Несколько дней назад стало известно, что визит проходил по просьбе армянской стороны. Потом выяснилось, что в Брюсселе было не до него, и если бы не связи главы МИД Мнацаканяна, Николу пришлось бы ограничиться встречей с диаспорой.
А накануне газета "Грапарак" коснулась факта ухода председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера с половины мероприятия во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении. Как отмечает издание, этот факт был негативно оценен некоторыми и посчитан пренебрежением к Пашиняну.
"Почему так получилось?", - спросил корреспондент издания у председателя постоянной комиссии парламента по вопросам Европейской интеграции Армана Егояна.
"Пресс-конференция состоит из двух частей: первая с господином Юнкером, вторая - с господином Ханом... на пресс-конференции должны были присутствовать два должностных лица от европейской стороны, один - от армянской стороны. Могли состояться две разные пресс-конференции, но прошла одна, исходя из целесообразности оптимального использования времени", - сказал он.
То есть визит Никола Пашиняна пришелся некстати, и у господина Юнкера нашлись дела поважнее.
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Пашинян остался без "волшебной палочки" - ПОДРОБНОСТИ
Иранский спикер сделал заявление по оккупированному Карабаху - ФОТО
Азербайджан поддержал сопредседателей Минской группы ОБСЕ - ПОДРОБНОСТИ
У новых властей Армении нет никаких перспектив - вице-президент ПА ОБСЕ
Армяне пытаются свести счеты с Ириной Родниной - еще одна низость
Эльмар Мамедъяров на переговорах с президентом Ирана
Yüksək dağlıq ərazilərdə qar uçqunu ola bilər
Пашинян остался без "волшебной палочки" - ПОДРОБНОСТИ
-
9 Мар. 09:33 8 430
-
9 Мар. 11:44 7 794
-
9 Мар. 17:31 6 589
-
9 Мар. 13:43 5 058
-
9 Мар. 14:32 4 478