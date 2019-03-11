11 марта начались широкомасштабные учения азербайджанской армии.

Как сообщили Report в министерстве обороны, к учениям привлечены до 10 000 личного состава военнослужащих, до 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения, передает Day.Az.

Учения продлятся до 15 марта.

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