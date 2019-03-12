В Ширакской области Армении раскрыли совершенное в отношении военнослужащего 102-ой военной базы преступление, передает Day.Az со ссылкой на Первый информационный.

По подозрению в нанесении тяжелого ранения 22-летнему гражданину России в Гюмри был задержан житель Ширакской области Армении 1990 года рождения.

Инцидент произошел ночью 8 марта в одном из ночных клубов Гюмри. В ходе потасовки российскому военнослужащему Раджану Кажимирову было нанесено ножевое ранение.

Об этом сообщает отдел информации и по связям с общественностью Следственного комитета республики