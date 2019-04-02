Три года назад Армения предприняла крупнейшую за годы оккупации азербайджанских территорий провокацию. Армянские ВС в ночь на 2 апреля 2016 года перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты и начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. В ходе разразившегося наступления армянская сторона применяла крупнокалиберное оружие, минометы, обстрелу подверглись населенные пункты, гражданские объекты.

Уже 2 апреля была достигнута договоренность прекратить огонь, однако армянская сторона продолжила нагнетать обстановку, рассчитывая вернуть потерянные позиции. Вместо этого оккупанты потеряли еще больше территорий. Более того, ракетно-артиллерийским войскам Азербайджана было дано поручение подготовиться к нанесению разрушительных ударов по Ханкенди и другим оккупированным городам, в том случае, если армянская сторона не прекратит бомбардировку азербайджанских населенных пунктов.

В результате апрельского разгрома оккупационных сил азербайджанской армией была взята под контроль важная высота Лелетепе, высоты вокруг села Талыш. В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов.

На что рассчитывал противник и чьей поддержкой заручился в своей провокации, трудно сказать. Видимо, отдававшие из Еревана приказы лица надеялись на фактор неожиданности, который мог бы позволить расширить зону оккупации, усложнив Азербайджану возможности маневра в переговорах. Кроме того, оккупанты могли рассчитывать вызвать азербайджанскую сторону на ответный удар. И если так, расчет оправдался. Вот только оккупационные подразделения никак не ожидали, что удар будет таким мощным.

Противник был отброшен, после чего азербайджанская армия перешла в контрнаступление, разгромив главную линию обороны оккупантов, называвшуюся "линией обороны Оганяна". Тогда это имя произносилось с гордостью, оно было символом крепости сепаратистских "рубежей". Но после 2 апреля 2016-го "линия Оганяна" стала символом позора армянской армии и постоянным напоминанием о том, что каждая следующая провокация может полностью уничтожить статус-кво.

Апрельские бои продемонстрировали не только силу азербайджанской армии, но также единство народа и власти. Без этого единства, как бы ни была сильна армия, никакая победа недостижима. Не устанем повторять - главной причиной удач армянских захватчиков в начале 90-х была не сила "армянского оружия", а разобщенность в азербайджанском обществе, отсутствие доверия народа к тогдашним властям, а также растерянность и преступное бездействие последних. Не веря, что бездарные политики и занимающаяся всем, кроме войны армия способны их защитить, люди бросали свои дома и бежали от неминуемой расправы. В апреле 2016-го оккупанты рассчитывали на тот же эффект, но упустили тот факт, что Азербайджан сегодня совсем не тот, что четверть века назад. Сегодняшние реалии нашей страны заставляют противников трепетать.

Как отмечал на встрече с военными в преддверии первой годовщины апрельских боев Президент Ильхам Алиев, "на этот раз наши граждане полностью были уверены в том, что Азербайджанское государство и армия защитят их, отомстят за их страдания, пролитую кровь. Так и случилось".

По мнению главы государства, апрельские бои должны быть внесены в военные учебники.

На той же встрече с военнослужащими Президент развенчал некоторые мифы, существующие вокруг апрельских событий, например, о некой прерванной наступательной операции. Глава государства подчеркнул, что азербайджанская армия выполнила все поставленные перед ней задачи, отвоевав стратегически важные позиции, полностью изменившие ситуацию на линии фронта. Если бы были поставлены другие цели, то, нет сомнений, они были бы выполнены с задействованием всего арсенала, который Азербайджан до сих пор не использовал. "А если используем, то от врага камня на камне не останется на оккупированных землях. Пусть они знают это, и пусть в очередной раз опозорившее себя политическое руководство Армении следит за своими словами и не испытывает наше терпение", - предупредил азербайджанский лидер.

В Армении, видимо, прислушались к этому предупреждению. Несмотря на многочисленные обещания "вернуть" потерянное со стороны как Сейрана Оганяна, так и последующих министров обороны Армении, никаких попыток вновь спровоцировать Азербайджан на широкомасштабные боевые действия больше не предпринималось.

В недавнем интервью телеканалу Real Президент заявил: "Апрельские бои продемонстрировали нашу силу. Проведя контрнаступательную операцию с самых неблагоприятных военных позиций, мы взяли стратегические высоты. Освободили наши земли от оккупантов. Сегодня в Агдеринском, Физулинском, Джебраильском районах развевается флаг Азербайджана. Апрельские бои - наша славная историческая победа. Находясь в Лелетепе, видя там флаг Азербайджана, я испытываю чувство гордости. Каждый гражданин Азербайджана испытывает чувство гордости. Наши солдаты и офицеры проявили настоящий героизм. Апрельские бои являются историческим событием. Они развеяли в пух и прах миф, который Армения создавала годами. То есть, армяне пытались сформировать такое мнение, что их армия якобы сильная и непобедимая. Азербайджанские солдаты и офицеры показали, чья армия сильная и непобедимая".

Три года назад по спокойствию оккупантов был нанесен серьезный удар. В Армении полагали, что вопрос Карабаха решен и Азербайджан никогда не решится сделать шаг за линию соприкосновения, точнее - что Азербайджану не позволят сделать этот шаг. Однако апрельские бои доказали обратное. Все нагромождения пропаганды о "мощи" армянской армии, о беспробудном патриотизме армянского солдата и гражданина оказались пустым звуком. ВС Армении понесли огромные потери в живой силе и технике, а военнослужащие армянских подразделений в панике бежали, бросая оружие. Не уступая им в скорости, уносили ноги из прифронтовой зоны жители армянских сел. Чтобы остановить бегство населения, на подступах к селам устанавливались блок-посты, но это не помогло.

Местные армяне слишком уверовали в то, что сложившийся статус-кво - это навсегда, их вера в незыблемость оккупации была сломлена за одну ночь, и открывшаяся реальность вызвала болезненный шок. Как сообщало в дни апрельских боев радио "Свобода", местное население бежало вслед за отступающей "доблестной" армянской армией. Корреспондент радио признавался, что не встретил в этих краях ни одного гражданского лица.

Большинство из бежавших вглубь оккупированных территорий и даже в саму Армению, и не думают возвращаться и три года спустя. Когда-то они верили, что "линия Оганяна" непреодолима, теперь им больше не во что верить.

В то же время на азербайджанской стороне не наблюдалось никакой паники. Армянские и проармянские зарубежные СМИ пытались представить ситуацию иначе, но многочисленные объективные репортажи азербайджанских и иностранных журналистов подтверждали: азербайджанцы верят в свою армию и не намерены никуда бежать. Символом апрельской победы можно назвать процветающее ныне село Джоджуг Марджанлы, куда после очищения от противника стратегических высот смогли, наконец, вернуться люди. Сегодня это отстроенный, насыщенный и всесторонне развитый населенный пункт с растущим населением. В начале марта в селе сыграли первую свадьбу, и это хороший знак. Здесь создаются цеха и предприятия, на прилавках страны уже можно приобрести качественную продукцию под брендом "Джоджуг Марджанлы". Сегодня трудно представить, что всего три года назад село стояло в развалинах и простреливалось противником.

Военнослужащие, получившие ранения и ставшие инвалидами в тех боях, тоже не остались без заботы и внимания государства. Так, Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла решение помочь вернуться к нормальной жизнивоинам, раненым в ходе апрельских боев 2016 года. По указанию Первого вице-президента герои апрельских боев получили от государства современные высокотехнологичные протезы, а значит - возможность вернуться к нормальной жизни. По поручению Первого вице-президента была создана специальная группа. На сегодня уже две группы инвалидов апрельских боев обеспечены современными протезами. Технические возможности применяемых протезов создают возможность для нормальной динамики движения, что позволило им вернуться к активной жизни, работе, спорту. А некоторые даже смогли продолжить военную службу!

Апрельские бои уже стали историей, но мы возвращаемся к ним вновь и вновь. В Азербайджане успешная контратака и освобождение первых тысяч квадратных километров изнывающей под армянской оккупацией родной земли вызвали на свет всю мощь патриотического духа. Достаточно напомнить, как улицы Баку превратились в море флагов, как сообщения с фронта вылились в спонтанные шествия, и тысячи молодых парней и мужчин направлялись в военкоматы, желая записаться в добровольцы. Но мобилизация не потребовалась - как заявляло в те дни министерство обороны, азербайджанская армия имеет все возможности и достаточное число личного состава, и помощь добровольцев ей не требуется. О своем желании присоединиться к азербайджанской армии и бить врага в те дни заявили и наши соотечественники, проживающие в десятках стран мира.

А что Армения?

Серж Саргсян и "карабахский клан" предпринимали немало усилий для того, чтобы скрыть от населения правду о происходившем в Карабахе. Но оппозиция била тревогу, требуя объявления мобилизации и возврата освобожденных азербайджанскими солдатами территорий. Оппозиция заявляла, что Армения потеряла не "незначительные" позиции, как утверждали власти, а 7 миллионов квадратных метров стратегически важных территорий, которые нужно незамедлительно вернуть во избежание серьезных проблем в будущем.

И действительно, утраченные армянской стороной позиции и потеря веры в свою безнаказанность стали переломом в философии карабахского конфликта для Еревана. В Армении после этого все реже называли себя "победителями", а в преддверии парламентских выборов прошлого декабря соратник Никола Пашиняна Сасун Микаелян провозгласил "победу" в карабахской войне менее значимым событием, чем апрельский переворот.

В Ереване до сих пор скрывают реальные потери своей армии в апрельских боестолкновениях. МО Армении просто не может сказать армянам правду. Ведь и без того в СМИ всплывали жуткие факты беспрецедентного воровства и присвоений в вооруженных силах, использования армянской армией устаревшего и требующего ремонта вооружения и техники. А самое главное, выяснилось, что армяне вовсе не готовы умирать за Карабах и эфемерную "великую" идею, которая там, на линии огня, перед мощью азербайджанской армии превращалась вообще в ничто.

С содроганием там вспоминают и так называемых "добровольцев", а в реальности - вооруженных бандитов,поспешивших с началом боев в оккупированный Карабах. Их набралось аж четыре тысячи. Как писали армянские СМИ, после апрельских боев из воинских частей ВС Армении, дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана, стали пропадать оружие и боеприпасы. В тот период в условиях панического отступления всем было не до этого, но затем, когда стали подсчитывать потери, обнаружилось, что далеко не все "потери" были боевыми. Появилась неприятная версия - все это оружие "добровольцы" прихватили с собой, возвращаясь в Армению. Этот арсенал, в том числе снаряды и противотанковые мины, до сих пор обнаруживается в подвалах ереванских квартир армянских "героев" апреля...

В последние дни, в связи с возобновившимися официально переговорами по урегулированию карабахского конфликта, из Армении слышатся разнообразные мнения, нередко и угрожающего характера. В частности, министр обороны Виген Саркисян пригрозил Азербайджану новой оккупацией, а сепаратисты заявили о своей способности дать "адекватный ответ". Но все, и в первую очередь наши противники, прекрасно поняли после апреля 2016 года, что все, что им остается, это игра в слова.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник в запасе Шаир Рамалданов, любые способы спрятаться от азербайджанского оружия бессмысленны. Любая стена, любая оборона, любые укрепления, которые есть или будут на армянской стороне, как только Вооруженные силы Азербайджана получат приказ от Верховного главнокомандующего Президента Ильхама Алиева, будут сметены. Как была уничтожена "в апреле 2016-го "линия обороны Оганяна"". Это всего лишь дело времени и геополитической ситуации, которая уже складывается в пользу азербайджанской стороны. Азербайджан ждет своего момента, и как только он наступит, никакие "стены" оккупантов не спасут.

Зульфугар Ибрагимов