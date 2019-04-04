Переговоры по новому соглашению о партнерстве между ЕС и Азербайджаном могут быть завершены к середине мая.

Как передает Day.Azсо ссылкой на Trend, об этом комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

"Если мы начнем вовремя [последнюю фазу], мы действительно сможем завершить переговоры по соглашению, и оно будет согласовано в преддверии 10-й годовщины "Восточного партнерства" в середине мая. Я думаю, что важно иметь такое соглашение", - сказал он.

Хан отметил, что ЕС и Азербайджан являются близкими партнерами во многих областях.

"ЕС остается крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Азербайджана. Согласно нашим приоритетам партнерства мы стремимся укреплять наши экономические связи, в том числе путем поддержания устойчивой диверсификации экономики Азербайджана, поддержки его членства в ВТО и улучшения деловой и инвестиционной среды в целом", - сказал еврокомиссар.

Он отметил, что между сторонами также существует стратегическое партнерство в области энергетики, о чем свидетельствует сотрудничество по "Южному газовому коридору".

"Мы заинтересованы в поддержке развития Бакинского международного морского торгового порта и зоны свободной торговли", - сказал Хан.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время ЕС и Азербайджан завершат переговоры по общему авиационному соглашению.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.