Самый большой вопрос, который продолжает волновать армянское общество после апрельского переворота прошлого года, следующий: как так вышло, что Серж Саргсян, могущественный глава "карабахского клана", в руках которого были сосредоточены административные и правовые ресурсы, позволил так запросто лишить себя трона.

Долгое время строились различные версии, разбивавшиеся одна за другой. Предполагалось, например, что мирный уход Саргсяна - следствие его сговора с Николом Пашиняном. Эта версия, в свою очередь, как-то объясняла, почему экс-президент до сих пор не на одних нарах с Робертом Кочаряном.

Но спустя год стало ясно, в чем дело. Саргсян знал, чем все закончится, предполагал провал Пашиняна и просто решил тихо дождаться, когда это произойдет и мятежный оппозиционер потеряет все.

Как пишет армянское издание Verelq, Серж Саргсян в своем тексте об отставке направил несколько важных месседжей, которые, вероятно, остались незамеченными во время "бархатной революции" и последовавших за ней бурных внутриполитических событий.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост главы государства, премьер-министра Армении. Я выполняю ваше требование", - в своем заявлении отметил Серж Саргсян.

Политологи и эксперты продолжают гадать, бывший премьер-министр РА, который сохранил позицию председателя РПА, продолжает сохранять молчание и собирается в ближайшее время выступить с большим интервью и дать ответы на многие волнующие вопросы.

Как полагают аналитики издания, Саргсян, будучи опытным политиком, в прошлом начальником СНБ, обладая множеством сведений, в том числе "под грифом секретно", понял, что "бархатная революция" на самом деле имеет многочисленных сторонников из среды финансовых воротил, в том числе из фондов Джорджа Сороса и других фондов, действующих под контролем США и ЕС, и, - почему бы и нет? - по наущению американских спецслужб. Имея перед глазами сценарий "майдана", Серж Саргсян не хотел идти на столкновения и пошел на самое болезненное, но самое быстрое решение - неожиданно для всех подал в отставку, таким образом разрешив создавшуюся взрывоопасную ситуацию.

Саргсян не случайно в своем послании подчеркнул, что идет навстречу требованиям "улицы", а не народа. В дальнейшем, как полагают аналитики, "бархатная революция", в случае новой смены власти, может быть интерпретирована как "цветная" при внешнем финансировании и содействии. А сегодняшняя властная элита, возможно, будет отдана под суд по статьям о свержении конституционного строя и законно избранных премьер-министра и парламента, за что сегодня пытаются осудить экс-президента Роберта Кочаряна.

Прекрасно осознавая, кто стоит на площади, Серж Саргсян, имея множество сведений о Николе Пашиняне и его команде, уступил власть неопытной когорте, которой пришлось тут же вместе с эйфорией победы взгромоздить на свои хилые плечи гигантский багаж накопившихся за предыдущие годы экономических проблем Армении, плюс к тому зашедший в тупик процесс урегулирования карабахской проблемы. К тому же, Саргсян не мог не понимать, что отличившиеся в предыдущие года на ниве антироссийской борьбы молодые активисты, выступавшие, в том числе и сам Пашинян, против ОДКБ и ЕАЭС, в глазах Москвы не будут иметь высокой степени лояльности, будучи вынуждены искать политического счастья на Западе.

Серж Саргсян предоставил Пашиняну время, чтобы последний своей деятельностью исчерпал бы свой высокий рейтинг, чему во многом способствуют и многотысячные фейки в социальных сетях.

А рейтинг Пашиняна действительно ползет вниз. По данным социологов, в апреле прошлого года Пашиняна поддерживало 95 процентов общества, осенью на выборах Совета старейшин Еревана руководимый им альянс "Мой шаг" получил около 81 процента, а на внеочередных парламентских выборах 9 декабря - уже 71 процент. Тем временем оппонирующие новым властям силы проводят свои соцопросы, и, по их утверждению, на сегодня Никола Пашиняна поддерживает уже не более 51 процента граждан.

Одним словом, Серж Саргсян находится в режиме ожидания. Время работает против его обидчика. Кадры Пашиняна себя не оправдывают, проблемы не решаются, карабахский вопрос не регулируется. Более того, в случае войны неудачи на передовой могут привести к отставке Никола Пашиняна и его команды. И тут Саргсян и Ко должны быть во всеоружии, отдохнувшие и набравшиеся сил за время "простоя".

Как завил журналистам политолог Нерсес Арутюнян, только добившись серьезного прогресса в переговорах с Баку, Никол Пашинян может получить время и ресурсы для закрепления своей легитимной власти. "По большому счету, у Пашиняна есть только один вариант остаться в истории Армении в качестве национального "лидера позитивных перемен" - это решить карабахский вопрос", - считает он.

Султан Керим