Маргарита Симоньян - одна из самых одиозных представителей армянства в России, при этом занимающая достаточно высокую должность. Она всячески пытается показать себя ярым патриотом России, более русским человеком, чем сами русские.

Но это все только видимость, потому что на самом то деле, Симоньян, да и в принципе всех армян, функционирующих на высоких должностях, не интересует ничего кроме личной выгоды.

Они активно для этого используют горизонтальные связи друг с другом, поддерживают диаспорские и лоббистские отношения. Но все это скрепляется не какими-либо общими ценностями и интересами, а одинаковой для них всех жаждой ненависти к тюркам, мусульманам , ненависти к тем странам, где они живут, - так произошло, например, в Турции и Азербайджане.

Как сообщали российские СМИ, 1 июня в Москве погиб спецназовец Никита Белянкин. Он погиб в драке с 10 выходцами из Кавказа. Инцидент произошел в баре на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. В тот момент в заведении находилось несколько приезжих, попытавшихся вместе с барменом выгнать посетителей. Те ответили отказом, затем началась драка, в которую вмешался Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали. Экс-боец спецназа достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, чтобы отвлечь внимание на себя. Бывшему бойцу спецназа удалось вырваться и выстрелить еще несколько раз, после чего один из нападавших ударил его ножом.

Нападавшие скрылись, но несколько армян уже задержаны, о чем также сообщают российские СМИ.

Трагическому инциденту сейчас пытаются придать бытовой характер, мол, поспорили по пьянке, чего не бывает. И это понятно - боятся всплеска антиармянских настроений на российских просторах, хотя в Армении, заметим, в таких случаях обычно не церемонятся. Совсем недавно, например, в армянском парламенте открыто потребовали закрытия российских телеканалов из-за "крайне агрессивных передач с явной антиармянской направленностью, призывающих к ненависти к армянам". Правда, привести пример такого эфира никто не смог - явно из-за отсутствия такового.

Но даже не это главное в информационном фоне, создавшемся вокруг убийства спецназовца. А то, что молчат те труженики российской пропаганды, кто обычно не утруждает себя соблюдением этических рамок.

Поскольку главным пропагандистом России на данный момент является глава RT и "Спутник" Маргарита Симоньян, то и претензии в данном случае адресованы ей.

Симоньян не особенно разборчива в средствах и словах. Стоит напомнить скандал, возникший в связи с ее высказываниями в адрес мусульман России. Это было, как говорится, дно, ниже уже некуда.

Журналистка, оказывается, очень озабочена вопросом "исламизации" России и по этой причине требует ввести "гражданство для всех русских". В Telegram Симоньян опубликовала продукт своей встревоженности, предупреждая россиян, что если ничего не предпринять, то к 2040 году Россия станет "совершенно другой страной".

"Начнем с того, что Россия будет страной мусульманской. Это медицинский факт, подтверждаемый множеством расчетов. Ничего не имею против ислама, как и против любой другой религии. Но попробуйте представить, что к тому времени, как ваши дети будут в возрасте вас сегодняшнего, президентом России станет Хабиб Нурмагомедов", - предложила она.

Дело в том, что Симоньян хочет сохранить своим детям родину "светской страной, где процветает множество конфессий и этносов", чему, как надо понимать, могут помешать мусульмане.

Как видим, оскорбляя мусульманскую общину России и мусульман вообще, Марго не особенно ограничивает себя и вообще не задумывается о том, что ее слова могут спровоцировать антиисламские настроения в российском обществе и вызвать столкновения на религиозной почве.

Уже давно замечено, что когда дело касается азербайджанцев, турок, или других мусульманских народов, Маргарита Симоньян (и прочие армянские говоруны России) становится более русской, чем сами русские. Когда же причиной проблемы оказываются армяне, она немедленно забывает о своем долге перед кормящей рукой и набирает в рот воды.

Именно так поступили она сама и подконтрольные ей критики всего и вся в истории с убийством Никиты Копыркина, хотя убит он был не из хулиганских побуждений, а по причине национальной ненависти. Объясняется это якобы нежеланием вмешиваться в ход следствия, но в других случаях этот аргумент поему-то не ставится во главу угла. Когда речь идет об интересах армянства, интересы следствия почему-то забываются. Из чего можно заключить, что Маргарита Симоньян использует песловутые двойные стандарты.

У беременных, конечно, бывают причуды, но главный пропагандист страны не имеет на них права, даже находясь в самом интересном положении.

Султан Керим