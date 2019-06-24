В рамках Форума государственных услуг ООН, проводимого в Баку при совместной организации Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и ООН, состоялась церемония награждения, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии вручения наград приняли участие заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин, председатель Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и региональный директор структуры "ООН-женщины" по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Ясир.

Нынешними победителями наград по пяти разным категориям стали Кения, Бразилия, Австралия, Индонезия, Аргентина, Португалия, Таиланд, Коста Рика, Республика Корея, Чили и Австрия.