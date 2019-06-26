https://news.day.az/politics/1132666.html Президент Ильхам Алиев: Война еще не окончена, и мы в любой момент должны быть готовы освободить родные земли от оккупантов
Президент Ильхам Алиев: Война еще не окончена, и мы в любой момент должны быть готовы освободить родные земли от оккупантов
Война еще не окончена, и мы в любой момент должны быть готовы освободить родные земли от оккупантов.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, сказал в среду Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев во время выступления перед курсантами и преподавателями после ознакомления с условиями, созданными после капитального ремонта и реконструкции в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского.
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