Азербайджан добился больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития.

Об этом на презентации Национального портала информирования по Целям устойчивого развития сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Исагзаи отметил, что в Азербайджане идет процесс адаптации Целей устойчивого развития к национальным условиям, и это приветствуется.

Резидент-координатор ООН подчеркнул, что ООН высоко оценивает работу Азербайджана в осуществлении Целей устойчивого развития.

Он добавил, что запуск портала важный шаг в осуществлении Целей устойчивого развития.