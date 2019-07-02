https://news.day.az/politics/1134382.html Азербайджан добился больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития - ООН
Азербайджан добился больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития - ООН
Азербайджан добился больших успехов в осуществлении Целей устойчивого развития.
Об этом на презентации Национального портала информирования по Целям устойчивого развития сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Исагзаи отметил, что в Азербайджане идет процесс адаптации Целей устойчивого развития к национальным условиям, и это приветствуется.
Резидент-координатор ООН подчеркнул, что ООН высоко оценивает работу Азербайджана в осуществлении Целей устойчивого развития.
Он добавил, что запуск портала важный шаг в осуществлении Целей устойчивого развития.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре