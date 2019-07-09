Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться здесь.

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