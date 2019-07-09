https://news.day.az/politics/1136504.html Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников органов дипломатической службы
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников органов дипломатической службы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
С полным списком награжденных лиц можно ознакомиться здесь.
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