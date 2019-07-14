"В тот период, когда Общенациональный лидер Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК КП Азербайджана, я был студентом АЗИ, перешел на второй курс и не особо разбирался в политике. Но точно помню, что приход к руководству республикой Гейдара Алиева по-настоящему встряхнул азербайджанское общество".

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Расим Мусабеков.

Наш собеседник вспоминает, что судя по разговорам, которые шли в республике, до прихода к власти Гейдара Алиева в руководстве Азербайджана царила нездоровая атмосфера. Кроме того, день ото дня падали показатели экономики, буксовало сельское хозяйство, промышленное производство.

"Очень скоро после избрания великого лидера Гейдара Алиева первым секретарем ЦК ситуация начала меняться. Появилась серьезная динамика во всех сферах, одно за другим открывались новые предприятия, сельскохозяйственная отрасль получила второе дыхание. Очень важные меры были приняты в направлении оздоровления ситуации в высших учебных заведениях. Многие об этом не знают, но именно АЗИ в те годы первым перешел на систему машинной обработки ответов студентов и абитуриентов. Сегодня это уже обычное явление, а тогда новая система вызвала настоящий ажиотаж", - рассказал Расим Мусабеков.

По словам депутата, Общенациональный лидер Гейдар Алиев создал настолько прочный фундамент развития Азербайджана, что страна и сегодня продолжает развиваться по тем стратегическим направлениям и параметрам, которые были определены им.

"Сегодняшний развитый и стабильный Азербайджан начался именно тогда - 14 июля 1969 года. Общенациональный лидер Гейдар Алиев был прозорливым стратегом и великолепным тактиком. Избранная им стратегия работает на Азербайджан и сегодня. Считаю, что избрание первым секретарем ЦК именно этого деятеля полностью отвечало интересам Азербайджана, его ментальным, национальным, культурным, экономическим возможностям, которые Гейдар Алиев сумел поднять на новую высоту", - подчеркнул наш собеседник.

Мусабеков также отметил историческую роль Гейдара Алиева в истории не только советского, но и независимого Азербайджана.

"Его возвращение к власти в 1993 году спасло молодое государство от расчленения и гражданской войны. Общенациональный лидер сумел остановить военные действия, подписать - вопреки мощному сопротивлению извне - "Контракт века". Огромна заслуга Гейдара Алиева и в формировании сбалансированного внешнеполитического курса страны. Правильный баланс в отношениях с силовыми центрами мира привел к тому, что Азербайджан сегодня имеет отличные отношения с обоими "полюсами" и со всеми соседями, за исключением агрессора-Армении", - отметил азербайджанский депутат.

"А самое главное, на мой взгляд, - это то, что Гейдар Алиев смог обеспечить стабильность и безопасность. Без этого не было бы экономического и социального развития, республика не смогла бы достичь того авторитета на мировой арене, которым заслуженно пользуется сегодня", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева